Star Wars Jedi Survivor : Un célèbre Sith de retour dans cette suite ?

Tandis que les fans de Star Wars continuent d’explorer la galaxie au travers de la série Obi-Wan Kenobi, diffusée sur Disney+, certaines personnes attendent fébrilement le retour de Cal Kestis, le protagoniste de Star Wars Jedi Survivor, la suite de Star Wars Jedi: Fallen Order. Ce second épisode a révélé ses premières images la semaine dernière, et laisse planer encore beaucoup d’interrogations quant aux prochaines aventures de Cal, notamment sur les personnes qu’il va rencontrer.

Et à ce sujet, une rumeur autour de la présence d’un Sith très connu a de nouveau fait parler d’elle cette semaine. Même si rien n’est confirmé, on vous conseille d’arrêter la lecture si souhaitez éviter tout potentiel spoiler.

Un visage emblématique de la saga de retour ?

La rumeur nous vient de Shepshal Nick, insider notoire ayant un historique de leak assez correct, via le podcast Xbox Era (relayé par le site Bespin Bulletin), qui a déclaré que Star Wars Jedi Survivor pourrait mettre en scène Dark Maul, le célèbre Sith de la prélogie.

Il déclare ne pas être totalement sûr de cette information, mais ses sources lui auraient indiqué cela il y a environ un an. Il indique avoir alors gardé l’information, car selon lui, ce n’était chronologiquement pas possible, étant donné qu’il pensait que Maul était censé mourir dans l’Episode I. Mais les fans des séries animées Star Wars, notamment Star Wars Rebels, savent bien que le Sith a survécu, et qu’il pourrait donc totalement apparaitre dans cette suite.

Evidemment, il faut prendre cette information avec des pincettes pour le moment, tant on ne sait presque rien de l’intrigue de ce second opus. Mais voir ce personnage si emblématique de la saga croiser la route de Cal donnerait sans doute quelques frissons aux fans.

Star Wars Jedi: Survivor est prévu sur PC, PS5 et Xbox Series pour 2023.