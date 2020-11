Star Wars Jedi Fallen Order arrive sur l’EA Play le 10 novembre

Avec l’ajout du service dans l’offre du Game Pass Ultimate, l’EA Play va forcément gagner en popularité au fil du temps. Afin de renforcer son catalogue pour être fin prêt pour son entrée dans l’abonnement de Microsoft, Electronic Arts annonce que Star Wars Jedi Fallen order va enfin intégrer l’EA Play.

Begin your journey Nov. 10 when Star Wars Jedi: Fallen Order enters The Play List. The galaxy awaits. Find out more here: https://t.co/n68u0OG9NU pic.twitter.com/3pGilGiAtO

— Electronic Arts (@EA) November 5, 2020