Stadia aura du Good Stuff à montrer du 20 au 22 octobre

Oui, Google a toujours de l’ambition pour son service de jeux en streaming Stadia et continue de communiquer dessus. Mais pas via un Connect comme en juillet par exemple mais via un évènement plus massif.

Déjà ayez du Stuff, on verra pour le Good plus tard

En effet, Google a annoncé Good Stuff, un évènement qui se tiendra du 20 au 22 octobre. On nous promet trois jours d’annonces, de révélations et d’autres surprises. Le seul indice est qu’il y aura trois jeux que l’on pourra essayer à ce moment-là. Le tout commencera le mardi 20 octobre à 18h, heure française, sur Youtube évidemment.

Il faut avouer que l’on est très curieux de voir ce que Google nous réserve avec un programme aussi long quand les anciennes présentations marquaient surtout par le manque de choses intéressantes. On espère donc que cela ne sera pas uniquement 72 heures de jeux déjà sortis qui viennent juste annoncer leur arrivée sur Stadia et que l’on verra surtout des exclusivités et quelques gros coups niveau partenariats ou rachats.

Bref, rendez-vous dès le 20 octobre pour suivre les bonnes choses de Stadia.