Spider-Man Miles Morales : le mode Performance en 4K/60 fps confirmé

Etant donné que Spider-Man Miles Morales sera le gros jeu de lancement de la PlayStation 5, tous les regards sont tournés vers lui pour voir ce que la console de Sony a dans le ventre, même si le jeu se basera beaucoup sur le premier Marvel’s Spider-Man. Insomniac Games a tenu a rassuré les joueurs : oui, Spider-Man Miles Morales tournera bien en 4K/60 fps, la promesse de cette génération.

Swing through the city like never before on PS5 with an optional 4K / 60fps Performance Mode. #MilesMoralesPS5 #SpiderManPS5 pic.twitter.com/FhPEPLjnKL

— Insomniac Games (@insomniacgames) July 20, 2020