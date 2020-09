Spelunky 2 prend date sur PC et arrivera aussi ce mois-ci comme sur PS4

Après avoir dévoilé sa date de sortie sur PlayStation 4 lors d’un événement Sony, Spelunky 2 donne de ses nouvelles à dix jours de la sortie et annonce sa date de parution sur PC (Steam). Les joueurs PC n’auront pas longtemps à attendre car c’est la date du 29 septembre qui a été choisie par Derek Yu.

Rogue-like pur et dur

C’est sur Twitter que l’intéressé a annoncé la suite des aventures de nos petits personnages qui devront affronter moult dangers. Les environnements de cet opus devraient être plus vastes, plus variés et vous devriez rencontrer tout un tas de PNJ différents.

Un travail a également été effectué sur une physique plus réaliste des liquides ou encore la possibilité d’établir un camp sur un endroit de la carte. Mais la principale nouveauté de Spelunky 2 est de proposer un mode multijoueur local et en ligne, ce qui permettra de se lancer dans des aventures avec ses amis.