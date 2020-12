Spelunky et Spelunky 2 arrivent sur Nintendo Switch en 2021

Lors de l’Indie World du 15 décembre, on a pu découvrir de nombreux jeux indépendants débarquer sur Nintendo Switch. L’émission s’est d’ailleurs ouverte avec Spelunky et Spelunky 2, qui vont eux aussi recevoir un portage sur la console de Nintendo.

Les deux épisodes arrivent l’été prochain

Jusqu’ici disponible uniquement sur PS4 et PC, Spelunky 2 arrivera donc sur une autre plateforme très prochainement, avec un mode local et online pour jouer à plusieurs. Cette suite a droit à une monde plus ouvert, avec plus de choses à faire et de nouveaux PNJ à rencontrer. Il embarquera avec lui le premier épisode, sorti il y a maintenant 12 ans, qui peut aussi être joué en coop jusqu’à quatre joueurs.

Pour découvrir les deux titres sur Switch, il faudra cependant attendre l’été 2021, sans plus de précisions.