Sony : Le vice-président exécutif, Masayasu Ito, l’un des créateurs de la PS3 et de la PS4, quitte PlayStation

Sony perd aujourd’hui l’une des ses têtes pensantes les plus importantes. Masayasu Ito a annoncé qu’il allait prendre sa retraite à 60 ans, après avoir travaillé plus de 36 ans chez le constructeur, et laisse derrière lui une carrière remarquable, qui a aidé à construire l’histoire de la marque PlayStation.

Un poids lourd de SIE prend sa retraite

C’est dans un bref communiqué que l’on apprend que la retraite de Masayasu Ito prendra effet dès le 1er octobre prochain. Ce dernier occupait la place de vice-président exécutif chez PlayStation, notamment en charge des produits PlayStation, mais le début de sa carrière chez Sony remonte à 1986, avant d’intégrer PlayStation en 2000.

Il débute en étant en charge du design d’accessoires pour la PlayStation 2, et depuis, son implication n’a pas cessé de grandir dans la conception du hardware chez PlayStation. Il a notamment beaucoup œuvré pour la PlayStation 3, la PSP et la PlayStation 4. Sur cette dernière, il a travaillé sur l’architecture et les composants à intégrer, et il a fait de même il y a peu avec la PlayStation 5.

Une carrière bien remplie avec un rôle important pour la marque PlayStation, et Sony en général. Il sera bientôt remplacé par Lin Tao, actuellement vice-présidente chez Sony Interactive Entertainment du côté de la finance et du développement de l’entreprise.