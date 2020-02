Sony présente son line-up assez conséquent pour la PAX East 2020

Si le début d’année semble relativement calme pour l’instant en termes d’annonces, le mois de février est généralement une période où les choses s’accélèrent. Si l’on attend encore de véritables surprises, la PAX East 2020, qui se déroulera à Boston du 27 février au 1er mars, est souvent l’occasion pour les éditeurs de diffuser de nouveaux trailers et de laisser les joueurs approcher leurs productions. Sony compte bien faire le déplacement et tiendra un stand relativement conséquent.

Le line-up de Sony

Après NIS America, PlatinumGames ou encore miHoYo, c’est au tour du constructeur japonais d’annoncer ses plans pour l’événement qui se déroule dans l’état du Massachusetts. Parmi les jeux jouables, on retient principalement et surtout The Last of Us 2, qui nous avait déjà donné rendez-vous mais aussi le sympathique Haven qui proposera une démo. Persona 5 Royal sera aussi jouable.

Jeux PS4

Jeux PlayStation VR