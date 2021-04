Le film Uncharted est à nouveau repoussé, mais seulement d’une semaine

La liste des reports au cinéma ne cesse de s’allonger au fil des jours, comme avec le retard de Resident Evil: Welcome to Raccoon City, mais le film Uncharted est un cas à part. Même avant la crise, le long-métrage avait enchaîné les reports à tel point que cela en est devenu un running gag, et celui-ci ne semble pas être terminé.

Un petit retard en plus

Variety nous informe que le film porté par Tom Holland ne verra pas le jour à la date qui était dernièrement prévu. Bon, rassurez-vous, le délai n’est pas très important, puisqu’il n’est retardé que d’une petite semaine. Au lieu d’arriver dans les salles obscures américaines le 11 février 2022, il arrivera finalement le 18 février de cette même année.

Aucune raison n’a été donnée pour ce report, mais espérons toutefois que cette date de sortie soit enfin la bonne pour le film.