Sony ouvre la boutique officielle PlayStation en France

Présente dans de nombreux pays depuis pas mal de temps, la boutique officielle PlayStation a mis du temps à faire son chemin jusqu’à la France, mais elle est enfin là. PlayStation Direct France a donc ouvert ses portes depuis quelques jours, et permet ainsi de mettre la main sur de nombreux produits de la marque.

Ne rêvez pas, il n’y a pas plus de PS5 ici

La boutique en ligne https://t.co/yhcIZ5WCs2 est officiellement ouverte en France ! Rendez-vous sur le site qui vous propose une grande variété de matériel, accessoires et jeux PlayStation. pic.twitter.com/oG6Heq5ukM — PlayStation France (@PlayStationFR) November 12, 2021

Autant parler de l’éléphant dans la pièce, non, vous n’y trouverez pas encore de PS5 à la vente, forcément. La rupture est généralisée, et même la boutique officielle ne peut se garantir des stocks. Cependant, vous pourrez y trouver tous les produits officiels de la marque, que ce soit les manettes avec les DualShock et les DualSense, ou encore les casque Pulse 3D, ainsi que tous les jeux disponibles.

A noter qu’il ne faut pas confondre cette boutique et la boutique PlayStation Gear, spécialisée dans les produits dérivés des jeux de la marque. L’intérêt de l’ouverture de cette boutique est moindre pour les consommateurs, étant donné que les produits seront ici vendus plein tarif, mais si vous voulez directement passer par le constructeur pour vous équiper, ce sera donc par là. Et c’est toujours un site de plus à surveiller pour espérer avoir du stock PS5, qui sait.