Sony aurait proposé de rendre Crimson Desert temporairement exclusif à la PS5, mais Pearl Abyss aurait préféré l’auto-édition

À la suite de notre premier contact avec le jeu, Crimson Desert se présente comme l’un des titres que l’on surveille le plus pour les mois à venir. Le jeu d’action et d’aventure de Pearl Abyss affiche une ambition démesurée tout en allant piocher ses influences dans de nombreux grands jeux, The Witcher 3 et Breath of the Wild en tête. Un cocktail qui a forcément fait de l’oeil aux différents distributeurs, dont les constructeurs, qui rêveraient sans doute que le jeu soit un appât vers leurs consoles. Sony aurait d’ailleurs fait davantage que de simplement rêver de cela, si l’on en croit le rapport de la dernière réunion entre le studio et ses investisseurs.