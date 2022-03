Sonic 2 : Le deuxième film s’offre un dernier trailer avant sa sortie

Après un premier film moins raté que ce que l’on aurait pu penser, Sonic sera bientôt de retour au cinéma avec une aventure qui devrait aller encore plus loin dans l’hommage aux différents jeux de la série, notamment grâce à la présence de Tails et Knuckles. Histoire de nous donner un dernier aperçu de cette suite, Paramount vient de diffuser une nouvelle bande-annonce riche en action.

Une affiche hommage en cadeau

Si vous avez aimé le premier film, cette nouvelle bande-annonce devrait sans doute faire mouche chez vous, d’autant plus que l’aventure semble ici nettement plus riche que la première, avec un duel entre Sonic et Knuckles au top de leur forme. De plus, une nouvelle affiche rendant hommage à deuxième jeu Sonic a aussi été publiée, et devrait titiller la fibre nostalgique de certains fans.

Même si l’on vous met ici la bande-annonce VF, car on est un peu méchants (mais pas trop car la VO est visible ici), on vous rappelle que Knuckles sera interprété par Idris Elba, et aura même droit à sa propre série avant le déjà assuré Sonic 3.

Le film Sonic 2 sortira au cinéma le 30 mars prochain.