Selon un sondage de la GDC, la pandémie a reporté près de la moitié des jeux

Depuis le début de l’année 2021, les reports de jeux vidéo sont plus que fréquents, notamment du côté des AAA comme Hogwarts Legacy ou Gotham Knights qui demandent des moyens humains considérable, ce qui est difficile à mettre en place lors d’une pandémie comme celle qui nous touche. Cela se voit à travers toute l’industrie, comme l’illustre un sondage mené par la GDC, la Game Developers Conference, qui a interrogé 3 000 développeurs à ce sujet.

Des reports qui se multiplient

Le sondage, rapporté par VGC, consistait à demandé si la pandémie avait causé un retard sur la sortie des jeux sur lesquels les 3 000 sondés travaillaient en ce moment. 44 % ont répondu à l’affirmative, en déclarant qu’ils travaillaient sur un jeu qui a déjà eu droit à un report causé par la pandémie. 49 % ont répondu que ce n’était pas le cas pour eux, et 7 % ne travaillaient pas sur un jeu lors du sondage.

C’est donc 11% de plus que le sondage de l’année précédent, où 33 % déclaraient connaître un retard dans la production. Les sondés indiquent alors que le travail à la maison est loin d’être idéal, dans la mesure où ils peuvent être dérangés plus facilement par leurs enfants ou par le fait que la communication et les échanges souffrent de cette distanciation physique. Le travail à distance reste tout de même apprécié et encouragé par certains, car 35 % déclarent que leur productivité a augmenté depuis qu’ils travaillent à la maison.

On croise forcément les doigts pour que cette situation ne vienne pas à durer, mais il ne faudra pas s’étonner de voir d’autres jeux reportés dans les semaines à venir.