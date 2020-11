Tours et détours Assassin's Creed Valhalla

Ultime quête de la saga Un bréviaire de coeurs brisés, débloquée après la mission Ravie, Tours et détours mettra un point final aux soucis amoureux de Birstan et d’Estrid. Et, enfin avoir un accord d’alliance avec l’Essexe.

Trouver Birstan et lui parler

Suivez le marqueur de quête pour vous diriger vers Birstan. Une fois à proximité, envoyez votre corbeau en reconnaissance pour délimiter la zone d’investigation.

Vous allez partir pour une petite partie de chasse en quête de sanglier. Suivez Birstan jusqu’au terrain de chasse.

Chasser les sangliers

Vous allez devoir tuer 5 sangliers, histoire d’avoir de quoi se mettre sous les dents durant les festivités !

Une fois les sangliers tués, parlez à Birstan.

Rejoindre Birstan et Alfida

Rejoignez ensuite les deux tourtereaux à Colcestre, directement dans la demeure de Birstan. Attention, vous serez toujours attaqué par les soldats s’ils vous remarquent dans la ville. Une fois à l’intérieur de la demeure de Birstan, grimpez par les escaliers de gauche.

Malheureusement, le départ d’Estrid pour la Francie sera incertain, les soldats du Roi en veulent à cette dernière.

Parler à Rollo

Suivez le marqueur de quête pour rejoindre Rollo et défendre Estrid. Si vous avez choisi le mauvais traître durant la quête Anciennes blessures, Estrid sera blessée. À contrario, si vous avez démasqué la bonne traître soit Gerhild, Lork protègera Estrid et mourra en essayant mais cette dernière ne sera pas blessée.

Tuez tous les soldats pour sauver Estrid de cette embuscade.

La quête se terminera après les combats et vous débloquerez Compte rendu sur l’Essexe.

Pour découvrir la suite de l’histoire d’Assassin’s Creed Valhalla, n’hésitez pas à jeter un œil à notre guide complet.