La seconde excursion dans les taudis vous a donc fourni une piste sur le Doc. Celui-ci habite au fond du Cul-de-sac, lieu du septième chapitre de Stray.

Trouvez le Doc et refaites fonctionner son arme

Tournez à droite en sortant du passage ouvert par Seamus, et effectuez une petite glissade pour descendre dans le canal en contrebas. Immédiatement, des Zurks vont vous prendre en chasse. Zigzaguez entre les vagues de ces créatures toujours aussi agressives.

N’hésitez pas à garder un doigt sur le bouton de miaulement en cas de Zurk accroché à vos poils. Après la passerelle, continuez de faire des droite-gauche en fonction de la présence des Zurks

Sautez sur la plateforme balisée de gauche puis immédiatement sur celle d’en face et grimpez sur les tuyaux droit devant vous. Un passage entre deux escaliers est possible, mais un groupe de Zurks est posté devant. Attirez-les en faisant une boucle d’un escalier à l’autre et passez par le trou désormais libre d’accès.

De l’autre côté, contournez la voiture et bondissez sur la benne couchée ainsi que sur le mur pour retrouver le calme.

Allez sur la poutre puis sur le tuyau (#1) en contrebas. À partir de là : sautez vers la poutre mobile puis sur un autre tuyau (#2), puis à nouveau sur la poutre mobile, une fois encore sur le tuyau (#1) et enfin à une dernière reprise sur la poutre mobile.

Terminez la petite séquence d’escalade jusqu’à vous trouver au-dessus d’un chariot. Laissez-vous tomber à l’intérieur. S’en suit une descente folle qui propulse notre petit père plusieurs mètres plus loin.

Donnez-lui un peu de temps pour qu’il récupère, et grimpez par les tuyaux en face de vous. Prenez sur la gauche à l’intersection et escaladez le grillage. Traversez la grande place et remarquez la lumière allumée depuis la fenêtre ouverte : c’est l’appartement du Doc.

Faites le tour par la gauche en suivant le câble jaune et hissez-vous par la petite fenêtre. Descendez au rez-de-chaussée et réveillez le Doc.

Il vous révèle qu’il est coincé depuis très longtemps, après un dysfonctionnement de son Defluxor, l’arme anti-Zurk. Il ne sait pas comment sortir d’ici, mais vous allez lui donner un petit coup de pouce.

Examinez le Defluxor posé sur un bureau isolé. Le Doc précise que l’arme fonctionne uniquement grâce à un générateur malheureusement inactif depuis qu’un fusible a sauté. Maintenant qu’il vous a sous la main, le Doc vous envoie le réparer avec un fusible tout neuf.

Suivez à nouveau le câble jaune jusqu’au générateur et activez-le. Des Zurks vont commencer à pulluler mais pas de panique, le Doc vous couvre avec son Defluxor désormais opérationnel. Restez près de la lumière violette et tout ira bien.

Attendez que le Doc élimine les Zurks sur la passerelle et empruntez-la. Attention, que vous alliez à droite ou à gauche, d’autres bestioles viendront vous cueillir. En tout les cas, attirez les vers la lumière du Defluxor pour vous libérer la voie.

De retour dans l’appartement, le Doc laisse éclater sa joie. Cependant, il reste à s’échapper de cet endroit. Le père de Seamus bricole alors B-12 et lui installe le Defluxor. Désormais, vous pouvez donc exterminer vous-même ces maudites créatures.

Ramenez le Doc aux taudis

À peine sorti de chez Doc, essayez donc votre nouveau joujou sur les Zurks accrochés à la grille. C’est super efficace ! Malheureusement, l’utilisation n’est pas illimitée, et diffuser la lumière trop longtemps provoquera une surchauffe à B-12, rendant inutilisable le Defluxor pendant quelques secondes.

Quelques mètres plus loin, une porte refuse de s’ouvrir. Près d’elle, deux barils sont couchés. Entrez dans celui qui roule vers la porte et poussez-le au maximum dans cette direction. Allez à l’intérieur de l’autre et progressez de sorte à vous retrouver sous une trappe cassée.

Faufilez-vous à l’intérieur et abaissez le levier. Pénétrez dans le passage fraîchement ouvert et apprêtez-vous à utiliser le Defluxor contre quelques Zurks. Approchez vous du rideau métallique. Au moment où il s’ouvre, le Doc se fait attaquer.

Libérez-le de l’emprise des Zurks et défendez l’entrée en éliminant les autres bestioles qui arrivent au loin, le temps que le Doc referme le rideau. En cas de surcharge du Defluxor, éloignez-vous en sprintant le temps que l’appareil refroidisse.

Une fois le calme revenu, suivez le Doc jusqu’aux taudis et assistez aux retrouvailles touchantes entre lui et Seamus. Le Gardien vous remercie d’avoir ramené Doc, et vous signale que Momo vous attend vers les égouts.

Dès que vous êtes prêt, allez le voir pour commencer votre excursion dans le lieu le plus dangereux de la ville.

Stray est disponible en version numérique sur PC, PlayStation 4 et PlayStation 5, et est compris dans l’abonnement PlayStation Plus Extra dès sa sortie. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.