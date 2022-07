L’aventure de Stray commence sous un abri. La pluie est battante et ce n’est pas vraiment un temps pour sortir. Jouer avec ses copains, en revanche, paraît être une bonne idée pour notre petit père.

Allez donc les voir et interagissez avec chacun d’entre eux. Après ce moment adorable, retournez vous reposer sur le carton.

Baladez-vous avec vos amis

Après quelques temps, le soleil revient et signe le moment d’aller se dégourdir les pattes. Suivez vos amis et familiarisez-vous avec les contrôles de Stray, tels que l’indispensable miaulement ou la mécanique de saut.

Continuez de progresser en compagnie des autres chats. Vous remarquez que vous pouvez maintenir la touche de saut pour bondir successivement entre différentes plateformes, de quoi fluidifier les déplacements.

Peu de temps après, vous parvenez à rejoindre un petit cours d’eau. Droit devant vous, un petit passage vous permet d’aller plus loin. Empruntez-le.

De l’autre côté, vous distinguez au loin votre destination. Sautez donc sur les poutres ainsi que sur le tuyau cassé. Malheureusement, notre chat glisse et tombe dans le vide, sous l’œil impuissant de ses compères.

Le choc est rude et la petite boule de poils a du mal à s’en remettre. Au bout de quelques instants, la douleur s’estompe et il faut maintenant trouver un moyen de remonter. Une porte s’est ouverte non loin de votre position. Franchissez-la. Vous voici désormais dans la ville morte.

