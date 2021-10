À présent, tous les sanctuaires ainsi que l’arbre divin sont purifiés et une deuxième relique de Taro est en votre possession dans Kena: Bridge of Spirits. Mais votre périple dans la Forêt oubliée n’est pas encore terminé. Direction la grotte aux lanternes qui, elle aussi, doit être assainie. Partez vers le nord en direction du repère bleu indiqué sur la carte.

Affrontez le Mage

Près de l’entrée de la grotte, c’est au tour du Mage de vous empêcher de progresser. Ce nouveau boss fait apparaître des sbires, lance des boules explosives téléguidées, et peut même se régénérer. Une fois les sbires lâchés, éliminez-les rapidement tout en lâchant vos Rot sur le Mage si vous avez une jauge de courage pleine.

Utilisez votre bouclier concernant les projectiles lancés, et ruez vous sur le Mage lorsqu’il tente de se régénérer. Vous reconnaîtrez cette action à l’aura verte qui se dégage de lui. Au terme du combat, parlez à Rusu. Une cinématique se lance où l’homme masqué vous ouvre l’accès à la grotte.

Entrez, et dirigez-vous sur la paroi gravissable de gauche après avoir récupéré quelques ressources dans les environs. Vous trouverez même un Rot sous une des trois pierres au sol à droite de la zone corrompue. Il se cache sous la pierre la plus à droite. Une fois en haut, dirigez-vous à gauche afin d’examiner un équipement de camping.

Une lueur orange s’en échappe. Rebroussez chemin et allez purifier la corruption qui vous empêche de continuer. Avancez et mettez votre masque devant le souvenir de Taro.

Purifiez le chemin de la grotte

Après la cinématique, suivez le chemin éclairé par des lanternes puis rapidement, remarquez les cristaux bleus incrustés dans les arbres. Tirez sur celui illuminé, ce qui fera briller les autres et ainsi de suite jusqu’à faire éjecter une Larme de Forêt. Remettez-la à sa place. Détruisez la corruption près de vous histoire de découvrir un nouveau point de méditation de santé.

Revenez et purifiez l’autre amas de corruption. Deux vagues d’ennemis s’opposeront à vous. Après avoir éliminé la seconde, retournez-vous et tirez sur une pierre bleue afin de faire apparaître une nouvelle Larme de Forêt. Servez-vous en pour annihiler d’autres corruptions voire pour éliminer les derniers ennemis de la zone postés juste après s’il reste de l’énergie à votre amas de Rot.

Purifiez enfin le bulbe de corruption. Retournez vers la deuxième Larme de Forêt dans le but de récupérer des fruits pour vos Rot ainsi qu’un Rot lui-même, sous un tas de feuilles. Utilisez la Larme pour éradiquer la corruption restante et ainsi purifier un sanctuaire de fleurs. Il est temps désormais de s’engouffrer dans la caverne. Allez tout droit jusqu’à faire face au Gardien du sanctuaire.

Eliminez le Gardien du sanctuaire

Ce géant sylvestre a l’écorce très résistante, et il n’arrêtera jamais d’appeler des sbires. Soyez mobiles, comme d’habitude, éliminez les petits ennemis pour monter votre jauge de courage et être en mesure d’étourdir le Gardien.

Observez le bulbe rouge qui poussera dans son dos. Attendez qu’il se mette à genoux pour envoyer vos Rot dessus. Purifiez le bulbe et infligez une grande quantité de dégâts au boss. Dès que vous pouvez, visez aussi ses cristaux jaunes à l’arc, autant pour lui faire mal que pour récupérer du courage.

À la fin du combat, vous obtenez la lanterne, la dernière relique de Taro, ce qui clôt cette quête principale.

Kena: Bridge of Spirits est disponible sur PC, PS4 et PS5. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.