Fraîchement propriétaire de la relique du bœuf, vous pouvez entamer la deuxième étape de l’arc narratif d’Adira dans Kena: Bridge of Spirits. Prenez la direction de l’est, vers la forge, où se va se dérouler la suite de vos aventures. À un pont brisé, vous pouvez soit faire le tour par la droite en récupérant quelques ressources et Rot, soit directement monter par la gauche via les petits escaliers.

Explorez l’est des Champs (facultatif)

En optant pour la première option, vous croiserez à un moment une Larme de Forêt à raviver. Touchez la cible sur la machine en bois et utilisez la Larme pour faire pousser les champs, jusqu’à tomber sur un Rot caché dans une courge. Un sanctuaire de fleurs non loin d’ici attend également d’être assaini par votre créature composée de Rot.

Reprenez votre montée et vous apercevrez trois nouveaux socles à statue. Vous connaissez la marche à suivre : trois statues de hiboux sont à ramasser près d’ici et à replacer sur leur socle, avec pour récompense des ressources et un nouveau Chapeau de Rot.

Une d’entre elles se trouve d’ailleurs derrière un tas de gravats, qu’il va falloir soulever le temps que vos Rots passent avec la statue. N’oubliez pas le coffre caché contre la maison en repartant. Autre originalité, une des statues est protégée par des ennemis.

Une dernière maison doit retenir votre attention dans les parages. Son entrée est protégée par un tas de gravats, et un coffre maudit vous attend à l’intérieur. Eliminez rapidement des petits ennemis pour obtenir un Rot de plus. Quittez la maison.

Escaladez la montagne en direction de la forge

Continuez à suivre le chemin jusqu’à des escaliers menant à la forge. Vous repèrerez un nouveau chariot à chapeaux ainsi qu’un coffre maudit. Celui-ci contient un Chapeau de Rot, qui sera vôtre après avoir battu huit ennemis, dont un épéiste. Un plant de Larme de Forêt attend d’être ravivé.

Contournez la maison et vous verrez une fleur d’accroche afin d’y pénétrer. Déblayez l’entrée avec l’aide de vos Rot et faites tomber la Larme du seau près de votre point d’arrivée. Indiquez la destination à vos petits compagnons et ranimez la plante. Utilisez la Larme et purifier l’entrée de maison devant vous. Entrez et collectez des cristaux et du karma.

Ressortez puis purifiez le sanctuaire de fleurs juste à côté. Enfin, une dernière maison a son entrée bouchée par la corruption. Allez-y et emportez avec vous un nouveau Rot après avoir été hissé par une fleur d’accroche. À présent, suivez le chemin jusqu’à l’amie d’Adira. Parlez-lui, et elle appellera Rufus pour vous dégager le passage.

Grimpez le tas de rochers afin de poursuivre la route. Quelques ennemis vous attendent, dont deux insectes explosifs. Observez ensuite la marque violette sur un plancher de bois.

Effectuez un écho de bouclier, et détruisez toutes les cibles pour gagner un autre Rot. Continuez le long du sentier puis laissez-vous glisser sur une pente en contrebas. Pénétrez dans la grotte. À gauche, quelques cristaux et un Rot caché, à droite, la suite de votre quête.

Au bout de quelques pas sur le chemin de droite, un combat se lance contre des insectes explosifs et des ennemis aux carapaces rocheuses. À la fin du combat, purifiez le bulbe puis sortez de la grotte.

Vous allez devoir faire léviter des ruinez pour avancer. Avant toute chose, prenez de la hauteur en passant par le bloc de droite. Ensuite, tirez une bombe et progressez grâce à une fleur d’accroche. Jetez une deuxième bombe si le délai est trop juste, afin de terminer cette portion de l’ascension.

En haut, vous avez la possibilité d’aller chercher un Rot à gauche, avant de continuer sur la droite. Au bout de cette direction, faites lévitez les gravats et hissez-vous grâce à une fleur d’accroche. Ne faites que quelques pas et levez votre tête vers la gauche. Vous remarquez une autre fleur d’accroche.

Montez puis redéclenchez le tas de gravats en contrebas pour rejoindre la mine au bout de ce chemin. Interagissez avec le matériel au sol et suivez la lueur orange jusqu’à un nouveau souvenir d’Adira.

Après la cinématique, faites quelques mètres. Vous faites face à un pont détruit. Activez le débris se situant au plus près de vous, montez dessus puis, dès la recharge de votre bombe effectuée, lancez-en une seconde sur le reste de gravats immergés.

Allez sur la gauche puis tirez une flèche sur le cristal bleu du dernier bloc histoire de bien l’incliner. Terminez la petite phase de plateforme avant que les structures ne retombent.

Libérez la forge

Vous voici enfin à la forge mais, rapidement, un combat démarre. Un nouveau boss, le gardien de pierre, s’oppose à vous, en compagnie de sbires. La stratégie ici va être de lui envoyer des bombes, et de tirer sur les cristaux jaunes qui se dévoileront petit à petit. Notez aussi la présence d’un bulbe rouge dans son dos, donc gardez au moins une jauge de courage pour y envoyer vos Rot dès qu’il se mettra à genoux.

Une fois ce bulbe purifié, vous lui aurez enlevé une jolie quantité de dégâts et l’aurez étourdi durant quelques secondes. Profitez-en pour réduire au maximum sa barre, puis terminez le combat en restant prudent et en l’étourdissant dès lors que vous disposez de deux jauges de courage. Continuer à lui envoyer des bombes demeure un moyen sûr de lui retirer quelques points de vie.

Vous remportez la deuxième relique d’Adira, le marteau, en cas de victoire.

Kena: Bridge of Spirits est disponible sur PC, PS4 et PS5. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.