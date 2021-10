Vous voici dans la dernière ligne droite de l’histoire de Taro dans Kena: Bridge of Spirits. En possession de toutes les reliques, vous pouvez à présent invoquer Taro. Récupérez quelques ressources autour de la zone du combat précédent puis sortez de la grotte. Au bout de quelques pas, vous apercevez l’esprit de Taro.

Avant d’aller dans sa direction, remarquez la lanterne couchée au sol. À l’aide de vos Rot, portez-la quelques mètres plus loin sur le socle qui lui est dédié.

Cette action aura pour effet d’illuminer le cristal bleu situé juste au-dessus de vous. Tirez une flèche dessus et suivez la trace lumineuse menant jusqu’aux autres cristaux bleus. Touchez-les tour à tour avec votre arc, tout en traversant la forêt, jusqu’à arriver à un bulbe de corruption.

Sitôt l’intégralité des cristaux touchés avant le temps imparti, le bulbe s’ouvre afin d’être purifié. Les bois sont assainis, et Rusu apparaît. Celui-ci vous donne rendez-vous au symbole devant l’Arbre de Taro.

Avant de partir, allez sur la gauche histoire de récupérer un chapeau de Rot, puis sortez de la zone en vous laissant tomber. Récupérez le contenu du coffre maudit si ce n’est pas déjà fait et que le cœur vous en dit, puis allez au point de téléportation de l’Arbre sacré, direction l’Arbre de Taro.

Eliminez l’esprit corrompu de Taro

Positionnez-vous sur le symbole lumineux et appuyez sur Triangle pour invoquer Taro. Vous allez affronter ni plus ni moins que l’esprit corrompu de Taro, le premier véritable boss du jeu. Redoutable et résistant, l’esprit contient quelques points faibles malgré tout. Un bulbe est notamment attaché à son bras droit. Dès que vous avez suffisamment de courage, envoyez vos Rot dessus. Soyez ensuite précis à l’arc car Taro bougera son bras pour se débattre. Atteindre le bulbe lui fera perdre une belle quantité de dégâts et l’étourdira quelques instants.

Il en va de même pour l’espèce de petite lanterne qui pend au niveau de son cou. La toucher avec l’arc lui fera donc aussi des dégâts. Comme d’habitude, restez mobile, utilisez avec parcimonie votre bouclier et ne tentez pas le diable. La lanterne réapparaîtra de temps en temps, et la viser sera votre priorité. Si vous avez débloqué le marteau de Rot, servez-vous de l’étourdissement provoqué par la destruction de cette petite lanterne pour asséner à l’esprit un coup retentissant à sa barre de vie.

Surveillez votre jauge de courage, soignez-vous dès qu’il le faut grâce aux deux plantes médicinales présents sur l’arène de combat et répétez le schéma avec la lanterne jusqu’à ce que vous ayez éliminé l’esprit corrompu. À terre, sa lanterne deviendra bleue et vous pourrez y lancer vos Rot. L’esprit va se mettre à briller, et c’est en appuyant sur L1 que vous libérerez définitivement Taro, en opérant un écho de bouclier.

Vous apprenez alors ce qui est arrivé au jeune homme, victime notamment de l’explosion venant tout droit du sanctuaire de la montagne. Après avoir réuni Taro, Beni et Saiya, vous devez vous rendre au village afin d’honorer l’aîné de la fratrie au sanctuaire des masques.

Honorez Taro

Avant toute chose, n’oubliez pas de méditer au centre du symbole lumineux devant l’Arbre de Taro. Une fois que votre santé maximale a progressé d’un cran, rendez-vous à la pierre de téléportation de la zone afin de vous rendre au village. Si vous détenez quelques Courriers des esprits, profitez-en pour les remettre à leur emplacement et collecter quelques ressources et Rot. Dès que vous êtes prêt, allez au nord jusqu’au sanctuaire des masques.

Parlez au vieil homme. Au cours du dialogue, celui-ci vous invite à aider un autre esprit tourmenté, errant dans les champs au-delà l’Entrepôt. Son nom est Adira et vous en détenez désormais le masque.

Kena: Bridge of Spirits est disponible sur PC, PS4 et PS5. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.