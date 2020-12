Gardien fraternel Assassin's Creed Valhalla

Suite de l’arc scénaristique Dans la halle des morts, Gardien fraternel mettra un point final à de nombreuses interrogations, notamment sur les visions d’Eivor et de Sigurd.

Suivre Sigurd

À peine arrivé sur les berges lors de la quête précédente, vous allez devoir suivre Sigurd à travers le blizzard. Suivez le jusqu’à arriver au niveau d’une immense grotte. Une fois entré, faites fondre la glace de la paroi fragile à l’aide de votre torche.

Une fois à l’intérieur, vous apercevrez une lance fichée dans le mur glacé. Allez la décrocher.

Revenez ensuite sur vos pas puis continuez à suivre Sigurd jusqu’à une immense porte, que ce dernier ouvrira.

Avancez ensuite jusqu’à la plateforme qui vous emmènera plus bas.

Continuez à suivre votre frère et vous découvrirez un immense souterrain avec de nombreuses machines. Partez sur la gauche puis continuer pour arriver au niveau de la plateforme centrale.

Une fois saisi par la machine, vous serez plongé dans une vision de Valhalla. Allez en face pour découvrir un banquet avec de nombreux vikings présents autour.

Avancez un peu pour déclencher une cinématique. Une fois cette dernière terminée, avancez pour partir au combat avec les autres vikings. Vous pouvez éventuellement en tuer avec votre lance mais il faudra surtout aller voir Sigurd et lui parler.

Un combat se lancera avec Sigurd mais il ne vous suffira que de quelques coups pour en venir à bout.

Vous vous réveillerez à nouveau dans votre lit après votre combat avec Sigurd, et ce à quelques reprises. La deuxième fois, parlez à Sigurd au niveau du banquet, repartez au combat, revenez voir Sigurd et vous retournerez encore dans votre lit.

La troisième fois, Svala vous parlera une fois arrivé au banquet et vous vous questionnerez sur la présence de votre père au Valhalla.

Lors de votre quatrième réveil, le banquet sera vide, il n’y aura uniquement que Svala au bout. Une fois la discussion terminée avec cette dernière, retournez voir Sigurd au niveau des combats.

Les séquences répétées s’achèveront et vous serez plongé dans les ténèbres en compagnie d’Odin où vous aurez droit à une petite rétrospective de votre aventure. Un combat se lancera contre Odin où il vous tuera au bout de deux coups, laissez-vous tuer.

Durant la seconde phase, le combat continuera mais vous ne pourrez pas vous échapper via la grande porte, Odin vous attirera systématiquement. Laissez-vous tuer une autre fois. Pendant la dernière phase, vous allez devoir déséquiper votre hache et vous pourrez enfin rejoindre vos proches via la grande porte.

Vous vous réveillerez au niveau de la plateforme centrale, là où vous étiez au tout début. Basim tiendra en otage Sigurd et vous comprendrez assez vite que le descendant d’un dieu n’est pas Sigurd mais bien Eivor.

Affronter Basim

Suivez le marqueur de quête pour retrouver Basim au niveau d’une arène.

Lors du combat avec Basim, il partira parfois dans les hauteurs. Attendez qu’il vous attaque d’en haut et esquivez. Enchaînez rapidement des attaques juste après. Effectuez cette manipulation autant de fois que nécessaire. Il utilisera une fumigène de temps en temps, que vous pourrez lui renvoyer en parant.

Le combat se terminera au bout de quelques minutes et Basim s’enfuira. Suivez le en progressant au niveau des lignes lumineuses puis effectuez un saut de la foi.

Continuez le parkour avant d’arriver au niveau d’une grande pente. Sautez puis glissez jusqu’à la plateforme.

Vaincre Basim

Pour le vaincre, la solution sera assez simple : dirigez-vous vers le centre de la plateforme afin qu’elle s’illumine puis attaquez Basim jusqu’à pouvoir faire une attaque étourdissante. Sigurd l’attrapera grâce à la machine.

Après la défaite de Basim, rejoignez votre frère Sigurd. En fonction de vos choix effectués lors de votre aventure, vous aurez accès à une rétrospective différente et une conclusion différente :

Si les choix que vous avez effectué ont plu à Sigurd, il vous laissera devenir jarl et viendra avec vous en Angleterre

Dans le cas contraire, vous rentrerez seul en Angleterre et vous deviendrez jarl

Une fois la rétrospective terminée, vous reprendrez le contrôle de Leyla dans le monde réel. Une fois la cinématique terminée, retrouvez Shaun au niveau du camion pour partir en direction de la Norvège.

Vous serez transporté directement au niveau du temple, visité précédemment avec Eivor, mais dans une toute autre configuration. Le temps a passé et la fonte des glaces n’a rien arrangé à la chose.

Suivez le parcours puis sautez via la cascade. Passez ensuite dans la brèche en bas d’un mur puis sautez dans le lac artificiel.

Passez sous l’eau pour passer de l’autre côté puis grimpez sur la plateforme de l’autre côté.

Escaladez le pylône et effectuez le parcours en suivant les lignes lumineuses. Vous finirez par arriver au niveau de la plateforme centrale.

Vous retournerez dans la simulation du Valhalla d’Eivor. Dirigez-vous vers le banquet puis faites demi-tour pour faire apparaître les tisseuses et, en final, Basim.

Après une très longue cinématique, vous incarnerez Basim dans le monde réel, ayant réussi à se soigner grâce au bâton d’Eden et à s’enfuir de la simulation. Retournez dans l’Animus.

La quête Gardien fraternel se terminera là-dessus ainsi que l’arc scénaristique Dans la halle des morts.

Pour découvrir la suite de l’histoire d’Assassin’s Creed Valhalla, n’hésitez pas à jeter un œil à notre guide complet.