Dans Final Fantasy IX, il y a probablement une composante qui prime sur le reste : les chocographes. Une, si ce n’est LA quête annexe la plus conséquente du jeu et qui vous permettra de trouver moult trésors et armes utiles à votre aventure. On vous explique donc tout ce qu’il faut savoir avec notre soluce complète des chocographes.

Tout sur les chocographes

Le principe est simple, à partir du CD1, vous aurez accès à un mini-jeu qui consistera à creuser pour déterrer un maximum d’objets dans un temps imparti, parmi ceux-ci, les chocographes, sortes de cartes aux trésors qui vous mèneront à plusieurs coffres disséminés dans le monde et que vous pourrez déterrer avec Choco, votre seul et unique Chocobo dans cet opus.

Lors de votre première visite à la forêt des Chocobos, vous rencontrerez votre futur compagnon de route, Choco, ainsi que Méné, le mog. Ce dernier vous expliquera plus en détail le principe du mini-jeu et vous offrira votre premier ChocoLégume, qui vous permettra d’appeler Choco hors de la forêt (là où vous verrez les empreintes de Chocobos) pour pouvoir vous déplacer plus rapidement sur la map.

Pour chaque session de creuse, Méné vous demandera un certain nombre de gils (entre 30 et 60) et vous laissera entre 30 secondes et 1 minute pour déterrer le plus d’objets possible. Si vous êtes assez rapide, Méné ajoutera du temps supplémentaire à votre chrono pour pouvoir déterrer plus, mais celui-ci vous demandera d’arrêter au bout d’un certain nombre d’objets (ce qui vous rapportera des points bonus en fonction du temps restant au chrono).

Au fur et à mesure des chocographes découverts, vous débloquerez de nouvelles capacités pour Choco, qui seront primordiales à l’obtention de tous les chocographes, puisque certains coffres vous demanderont de gravir des montagnes ou traverser les eaux.

Ces capacités, déblocables en déterrant certains coffres, sont au nombre de quatre et sont les suivantes :

Devenu bleu clair , Choco pourra nager dans les eaux peu profondes

, Choco pourra nager dans les eaux peu profondes Devenu rouge , Choco pourra gravir les montagnes

, Choco pourra gravir les montagnes Devenu bleu foncé , Choco pourra nager dans les eaux profondes

, Choco pourra nager dans les eaux profondes Devenu doré , Choco pourra s’envoler en décollant depuis une forêt

La forêt des Chocobos

Juste après avoir quitté Lindblum pour la première fois au CD1, vous serez enfin un peu plus libre de vos mouvements sur la carte et pourrez alors vous diriger vers votre premier lieu de fouilles : la forêt des Chocobos, où vous pourrez déterrer avec Choco plusieurs chocographes :

Rive

Vallée

Terre secrète

Plage paisible (Choco devient bleu clair )

(Choco devient ) Plage déserte

Terre glacée

Gué lointain

Gué panorama

Petite plage

Une fois Choco devenu rouge, bien plus tard dans le jeu, vous aurez accès aux deux pans rocheux de chaque côté de la zone, donnant accès à de nouveaux chocographes :

Bois interdit

Plateau vert (Choco devient bleu foncé )

(Choco devient ) Plateau oublié

Baie glaciale

La baie des Chocobos

Une fois le Narcisse Bleu en votre possession au CD3, vous aurez accès à cette nouvelle zone, à condition d’avoir assez avancé les chocographes de telle sorte que Choco soit devenu bleu clair, l’accès se faisant obligatoirement par la mer.

Pour trouver la baie, dirigez-vous au sud-est de la carte, où vous trouverez un archipel constitué de plusieurs îles. Vous devrez accoster puis appeler Choco pour pouvoir vous déplacer d’île en île par les eaux peu profondes pour pouvoir accéder à une petite grotte dans l’une d’entre-elles. Cette fois-ci, Méné vous donnera 30 secondes pour creuser, pour la modique somme de 30 gils.

Gué oublié

Gué déclinant

Gué de l’aube (Choco devient rouge )

(Choco devient ) Plateau brun

Une fois le Chocobo bleu foncé obtenu, vous aurez accès à la partie gauche de la zone, où l’eau y est plus profonde. Le tarif et le temps de fouille seront cependant plus élevés, mais vous y gagnerez deux fois plus de points que dans la forêt.

Vous y trouverez les chocographes suivants :

Océan du soir

Mer

Ile externe 2

Vous trouverez également dans ces lieux de fouilles des pièces de chocographes, au nombre de six. Une fois les six pièces récupérées, vous obtiendrez le chocographe « Mer Brumeuse », qui, une fois récupéré, vous permettra de débloquer la dernière transformation de Choco, le Chocobo doré, vous offrant ainsi accès au jardin des Chocobos.

Le jardin des Chocobos

Après avoir débloqué le Choco doré, et après l’obtention du Hildegarde 3 au CD3, vous aurez accès à cette dernière zone de fouille, située dans les nuages.

Pour trouver le jardin, envolez-vous depuis une forêt avec Choco puis cherchez une tache sombre au-dessus de l’eau sur la carte. Il vous suffira à présent de vous mettre en dessous et d’utiliser un PimentAnkou pour voir Choco s’envoler et atteindre le jardin.

Méné vous proposera une nouvelle fois de creuser, ici sur les deux sortes d’îlots verdoyants au-dessus des nuages, entre lesquels vous pourrez alterner pour trouver trois derniers chocographes :

Ile externe 1

Ile des fées

Ile oubliée

Au jardin des Chocobos, vous pourrez également affronter l’un des ennemis les plus puissants du jeu, un boss optionnel du nom de Gaïa, que vous pourrez rencontrer en observant de plus près le rocher des invokeur, sur l’îlot nord du jardin.

Comment battre Gaïa ?

Gaïa



HP : 55535

55535 MP : 9999

9999 Voler : Élixir, Pèlerine, H-Espace, Lapita

Astuce : Gaïa est sans doute le boss le plus puissant du jeu, nous vous conseillons donc de bien vous préparer et d’être au moins d’un niveau supérieur à 55 avant d’oser vous y frotter. Sans oublier bien sûr de terminer la quête des gentils monstres afin de pouvoir lui infliger des dégâts physiques. Il est conseillé d’’activer les compétences Débrouble, AutoBooster et AutoRécup (qui s’occupera de la majorité des soins pendant le combat) et privilégier les équipements pouvant absorber ou neutraliser les attaques de type ténèbre. Au niveau de l’équipe, il est conseiller d’utiliser Kweena si elle possède le sort Angélique (ainsi que Pakaho, qui pourra vous être salvateur), Djidane si vous souhaitez voler de l’équipement, et Tarask et Bibi avec la compétence Rétromagie. Soyez prudent et faites en sorte d’avoir toujours un personnage prêt à agir en cas de pépin, méfiez-vous de l’attaque Météore, et vous devriez vous en sortir.

Une fois Gaïa vaincu et les derniers chocographes retrouvés, vous aurez bouclé toutes les activités disponibles au jardin des Chocobos, félicitation !

Cependant, votre quête ne s’achève pas pour autant ! En effet, il vous reste encore des trésors à découvrir dans le monde d’Héra, sans parler du Paradis des Chocobos qui n’attend que vous !

Les failles et les bains à bulles

Vous n’aurez pas nécessairement besoin que Choco soit doré pour vous lancer à la recherche des différentes failles du monde, mais cela va sans dire que le Chocobo doré reste le Chocobo optimal pour cette quête. Pour ouvrir ces failles, vous devrez avoir en votre possession plusieurs PimentAnkou que vous devrez utiliser à proximité de celles-ci.

Faille 1 : Sur l’ile au nord du Continent Extérieur, permet d’accéder à la Mog-poste

Faille 2: Sur le Continent Oublié, au nord-est d’Euyvair

Faille 3 : Sur Continent Oublié, au sud-est de la faille 2, près de la forêt entre deux montagnes

Faille 4 : Au nord-est du Continent Fermé, au pied de la montagne

Faille 5 : À l’extrême nord-ouest de la carte, sur une ile accessible en volant avec Choco

Cette dernière faille vous permettra d’atteindre le Paradis des Chocobos, où vous rencontrerez plusieurs Chocobos à affronter aux cartes, ainsi que GroChocobo, maître des lieux. Mais avant de pouvoir rester ici, il vous reste encore une dernière tâche : trouver les bains à bulles répartis dans le monde et en récupérer les trésors.

Ici, même procédé que pour les failles, s’équiper d’un PimentAnkou et l’utiliser à l’emplacement d’un bain à bulles, caractérisé par des petites bulles remontant à la surface. Il y a en tout quatre bains à trouver, donc un particulièrement ardu se trouvant à l’emplacement où se trouvait l’Ile de Lumière et qui est le seul ne présentant pas de bulles.

Bain à bulles 1 : Au nord de l’Ifa, au milieu de l’océan, entre le Continet Extérieur et le Continent Fermé

Bain à bulles 2 : Au sud-est, entre le Continent de la Brume et le Continent Extérieur

Bain à bulles 3 : Accessible à partir du balcon dans la Grotte de Kwane, utiliser un PimentAnkou quand « ? » apparaît

Bain à bulles 4 : Dans une baie, au sud du Continent Oublié

Bain à bulle 5 : À l’emplacement de l’Ile de Lumière

Tous ces trésors trouvés, GroChocobo demandera à Choco de rester au paradis avec lui et les autres Chocobos, en remerciement du travail accomplis, l’obligeant à se séparer de vous. Pas pour longtemps, cependant, car Choco décidera finalement de vous rejoindre au lieu de rester avec les siens.

Une toute dernière quête à ses côté sera alors disponible. Pour y avoir accès, affrontez GroChocobo aux cartes pour que celui-ci vous demande d’explorer les plages du monde afin de trouver la véritable paix. Vous aurez donc à explorer une par une les 21 plages d’Héra en appuyant sur Rond une fois sur le sable. Une fois toutes les plages visitées, vous pourrez vous soigner sur n’importe laquelle de ces plages en appuyant sur Rond. Retrouvez aussi notre soluce complète de Final Fantasy IX.