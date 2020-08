Enfin arrivé à Lindblum, votre équipe n’a même pas le temps de se reposer que l’armée arrive pour vous questionner. Dagga demande alors à voir sa majesté et est escortée par le conseiller Olmeta. Avant de le suivre prenez le chemin qui monte sur la droite de la fontaine, et entrez dans la pièce à gauche. Vous trouverez près des lits un Vitrumelet et un Ether vers le mog. Profitez-en pour lui donner la lettre et en reprendre une nouvelle.

Revenez sur vos pas et descendez les escaliers pour parler avec la jeune fille. Ceci fait, retournez au niveau de la fontaine et continuez votre route. Vous prenez l’élévateur pour rejoindre le roi Cid, qui n’est autre que l’oncle de Dagga. Malheureusement ce dernier à été changé en animal et vous apprenez que la reine à été kidnappée.

Après l’audience avec le roi, vous retrouvez Djidane en ville. Ce dernier va retrouver une très vieille connaissance en la personne de Freyja qui vient participer à la fête de la chasse. Vous assisterez alors à une nouvelle scène entre Dagga et Cid où se dernier lui apprend notamment qu’il est à l’origine de son enlèvement par les Tantalas. Le roi apprend alors la vérité à sa nièce sur sa transformation et la disparition de la reine Hilda.

Vous vous retrouverez alors de nouveau avec Djidane. Un nouvel ATE sur Mogoo se déclenche pour vous apprendre à vous servir de la forge (lisez bien c’est important !). Allez maintenant parler au mog de la chambre voisine pour obtenir une lettre de Rubis et descendez ensuite les escaliers. Prenez les 163 gils dans le coin vers la table et sortez pour avoir un nouvel ATE.

Partez maintenant vers le nord et à l’écran suivant, entrez dans la maison qui sera en face de vous. Ramassez la Maxi Potion et le Bocca dans les coffres puis ressortez. Continuez votre route vers le nord pour récupérez la Tente dans l’arbre devant l’église, puis entrez dans cette dernière. Grimpez à l’échelle pour trouvez une Cuirasse et revenez sur la petite place précédente.

Partez maintenant sur la droite pour rejoindre une nouvelle place avec une fontaine. Vous y trouverez le magasin d’objet d’Alice pour faire le plein de remède, ainsi que le magasin d’arme juste à droite. Si vous continuez sur la gauche vous trouverez la fameuse forge, vous y trouverez d’ailleurs un Gantelex au niveau du bureau.

Retournez maintenant à l’auberge et entrez dans le bâtiment en face. Après l’ATE sur Bibi vous rejoignez la station, utilisez maintenant le taxair pour rejoindre le quartier ouvrier.

Une fois sur place, sortez de la station et ramassez le Cuirgnet caché un peu en-dessous du chat. Grimpez maintenant les escaliers au fond pour changer de zone. Continuez à monter pour rejoindre la maison tout au fond. Vous trouverez ici une Carte Mimic et un Chapopointu dans la chambre. Revenez un peut en arrière et ramassez l’Erlastron à côté de l’homme avec le bonnet bleu, retournez maintenant à la station pour rejoindre le quartier théâtrale.

Une fois sur place, sortez pour obtenir un nouvel ATE. De retour avec Djidane fouillez la haie au premier plan pour trouver 127 gils, puis rentrez dans la maison sur votre droite. Vous trouverez ici une Gemme. Sortez maintenant de la maison et partez sur la gauche, puis descendez les escaliers pour aller parler avec la femme en violet.

Après la petite scène partez à la poursuite du mog qui a rejoint la maison où vous étiez à côté de la station. Le mog n’était autre que la star Rowell, parlez-lui pour obtenir un Autographe et ramassez la Panoplie derrière le fauteuil rouge avant de partir.

Retournez à l’écran précédent et cette fois entrez dans le bâtiment qui n’est autre que la cachette des Tantalas. Après l’ATE et la scène avec les enfants, ouvrez les trois coffres pour obtenir une poignée de gils et prenez la Mini Bloumécia sur le lit. Sortez de la planque pour avoir un ATE ou l’on retrouvera les Tantalas en train de faire l’impossible pour Frank.

De votre côté, retournez à la station pour rejoindre le château. Avancez jusqu’à la fontaine et montez les escaliers sur la droite de cette dernière jusqu’aux chambres, vous remarquerez que Dagga a encore une fois disparue. Allez essayer de prendre l’élévateur que vous aviez pris précédemment. Vous entendrez la princesse chanter mais le garde refuse de vous laisser passer, Djidane décide donc de se déguiser en garde.

Retournez sur vos pas et descendez les escaliers, vous trouverez un garde endormi. Volez-lui ses affaires et retournez en direction de l’élévateur, et une fois en haut, montez les escaliers sur la gauche pour rejoindre Dagga. Après la petite scène, nos deux protagonistes jettent un œil dans le télescope de la tour. Vous avez l’occasion de découvrir cinq lieux de la carte du monde, à savoir : La Chaîne des Aerbs, La Porte Sud, La Forêt de ?? (indice il y a un chocobo devant), Les Marais et Le Siber. Djidane explique ensuite pourquoi il a emmené la princesse à Lindblum, s’enchaîneront alors plusieurs scènes avec tous nos personnages jusqu’à la fête de la chasse.

La fête est donc sur le point de commencer et le Caporal vous explique les règles. Sachez tout d’abord que Djidane n’obtiendra pas son rendez-vous avec la princesse même s’il gagne. Nous allons donc viser la meilleure des récompenses de la fête (l’accessoire), et pour l’avoir il faut que ce soit Freyja qui l’emporte.

Pour ce faire, rejoignez immédiatement le quartier théâtral. Tuez vos monstres dans la zone et rendez-vous dans le quartier commerçant. Faites en sorte de ne pas perdre le moindre combat jusqu’à ce que le chrono arrive à 4min30. Dès cette instant rendez-vous sur la place du quartier pour affronter le Phacoche aidé par Freyja. Si cette dernière n’est pas en tête du classement à ce moment-là, laissez mourir Djidane pendant le combat afin que Freyja puisse donner un coup de grâce au boss et remporter la fête.

Comment battre Phacoche ?

Phacoche

HP : 1574

1574 MP : 2342

2342 Vole : Paramith, Fourchette +

Astuce : Volez-lui impérativement ces objets avant de le vaincre. Freyja doit lui donner le coup de grâce pour remporter la fête

La fête finie, Freyja obtient l’objet Coraline et la Diane d’Or si c’est elle qui l’emporte. Mais les réjouissances sont de courte durée car un soldat de Bloumécia blessé fait irruption. Ce dernier nous apprend que leur royaume est attaqué par une armée inconnue portant des chapeaux pointus et demande de l’aide. Malheureusement ce dernier succombe à ces blessures et vous décidez donc de le remplacer pour prévenir le roi de Bloumécia de la futur arrivée de la flotte.

Avant ça, Cid vous offre un énorme banquet (c’est pas comme si c’était la guerre hein) pour célébrer la fin de la fête de la chasse. Vous apprenez vite que la princesse a glissé du somnifère dans les plats de tout le monde sauf celui de Steiner. Nos deux personnages décident de rejoindre Alexandrie pour arranger la situation auprès de la reine.

Au réveil de l’équipe, sortez de la pièce et continuez vers le bas jusqu’à un ascenseur, et descendez au sous-sol. Prenez d’abord le wagonnet de droite vers la porte du dragon aquatique pour trouvez une Carte Mammouth dans un coffre. Revenez et prenez cet fois l’autre wagonnet en direction de la porte du dragon terrestre. Avant de sortir parlez au mog pour lire une lettre de Steelskin et prenez le coffre caché sur la droite avant la porte. Après avoir obtenu votre Tente vous pouvez quitter le château et rejoindre l’Atlas.

