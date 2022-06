Accueil » Actualités » Skull & Bones : Le jeu a été listé au Brésil sur PC et Stadia, mais aussi PS5 et Xbox Series, bientôt la date ?

Même si Ubisoft n’a donné aucune vraie nouvelle concernant Skull & Bones, plusieurs fuites nous ont permis de comprendre que le projet était bien en vie, et qu’il semblait même voguer vers sa sortie. Un indice supplémentaire allant dans ce sens vient aujourd’hui d’être découvert, puisque le jeu d’Ubisoft a été repéré dans la liste de l’organisme de classification brésilien, ce qui laisse entendre que son retour semble être imminent.

Ubisoft toujours muet sur le sujet

C’est sur Reddit qu’un utilisateur a pointé du doigt l’apparition de Skull & Bones sur le listing brésilien, avec la mention de versions PC et Stadia, mais aussi PlayStation 5 et Xbox Series, ce qui est une première. Le jeu a déjà été listé en Corée du Sud il y a quelques temps, mais seulement sur PC, les éditions next-gen n’apparaissant pas.

On ne doute pas une seconde du fait que le jeu va sortir sur ces deux machines, mais puisque le titre n’a plus fait parler de lui depuis plusieurs années, ce n’était à ce jour pas confirmé. Il faudra maintenant aussi voir si des versions PS4 et Xbox One sont toujours de la partie ou non.

On attend maintenant de savoir quand le jeu pourrait refaire surface. Ubisoft ne tiendra pas d’Ubisoft Forward en juin, mais on ne sait rien pour le reste de l’été. Si le titre venait effectivement à sortir au début de cet automne, on imagine qu’une prise de parole courant juillet est possible, mais rien de confirmé à cette heure.