Skull & Bones pourrait sortir cet automne, dès le mois de septembre selon Kotaku

Après des années d’attente, Skull & Bones semble être de plus en plus prêt à se remontrer publiquement, même si Ubisoft a une nouvelle fois été devancé par une fuite, qui montrait une longue présentation de gameplay pour le jeu de pirates. De quoi nous laisser penser que le jeu est bel et bien en bonne route pour sortir prochainement, ce qui avait été de toute façon confirmé par l’éditeur, qui indiquait une sortie pour cette année fiscale. Kotaku va un peu plus loin, avec des sources qui prévoient une sortie à l’automne.

La rentrée en vue ?

Sources tell Kotau the rebooted Skull and Bones is expected to launch as early as September. https://t.co/6gPg4zIB3J — AmericanTruckSongs8 (@ethangach) April 29, 2022

Suite à la fuite entourant le jeu la semaine dernière, le journaliste Ethan Gach de Kotaku a précisé que plusieurs sources lui ont indiqué que Skull & Bones devrait sortir dès cet automne, et même dès le mois de septembre selon lui.

Une date qui semble être plausible, étant donné qu’Ubisoft a déjà son planning de fin d’année bien verrouillé avec la sortie du jeu Avatar: Frontiers of Pandora. Si Skull & Bones doit bien sortir en 2022, la période de septembre/octobre semble donc être toute indiquée.

On prendra bien entendu le tout avec des pincettes, en attendant une présentation de la part d’Ubisoft, qui ne devrait plus trop tarder.