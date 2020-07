Shadow Warrior : Un nouvel épisode annoncé avec un trailer déjanté

Développé par 3D Realms à la fin des années 90, Shadow Warrior avait tout pour cartonner avec sa recette bien gore, fun et maboule à la Duke Nukem. Pourtant, il aura fallu attendre une quinzaine d’années avant que la licence refasse parler d’elle, avec un reboot à destination des machines actuelles qui mettait pratiquement tout le monde d’accord. En 2016 une suite du même acabit voyait même le jour, appuyée par Devolver Digital. Quatre ans plus tard, la relève se devait d’être assurée.

Nouvel épisode, même recette

Peu de joueurs connaissent l’opus original paru en 1997 sur PC, mais cela n’a pas empêché le reboot de 2013 de trouver son public. Si bien que Shadow Warrior 2 fut rapidement mis sur les rails. Et il faut croire que lui aussi s’est attiré les faveurs des gamers, en plus de la critique qui lui réservait un accueil chaleureux, puisque aujourd’hui Devolver Digital et Flying Wild Hog avaient une annonce à faire. La rumeur a pris de l’ampleur pendant plusieurs heures après un simple tweet, avant que les deux entreprises se décident à tomber le rideau.

Il fallait s’y attendre, c’est bien d’un Shadow Warrior 3 dont il était question. Un nouvel opus qui se révèle au travers d’un premier trailer qui fleure bon l’humour décalé et l’hémoglobine à profusion. Néanmoins ne vous attendez pas à en apprendre beaucoup sur cette prochaine itération au cours de ces deux courtes minutes de fun. Il faudra en effet attendre le 11 juillet, date du Devolver Direct, pour en découvrir les premières images de gameplay et probablement glaner quelques informations sur son univers et son scénario.

Il est intéressant de noter que pour le moment Shadow Warrior 3 n’a été confirmé que sur PC. Les chances sont très grandes de le voir annoncé par la suite sur consoles. Mais la question de la génération demeure : va-t-il débouler sur PS4/One ou sur Series X/PS5 ? Il faudra être un peu patient pour le découvrir. Quoi qu’il en soit, le titre est attendu pour le courant 2021 sur PC.