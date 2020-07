Sekiro – La Seconde Vie Des Souls : Présentation et avis sur le livre de Third Editions

Après vous avoir présenté le manga de Mana Books : Sekiro – Hanbei L’immortel, on revient sur ce jeu à travers un nouvel ouvrage. Néanmoins, celui-ci ne servira pas à épaissir le lore du titre mais est plutôt un livre à but informatif en présentant une analyse en profondeur de l’oeuvre de Miyazaki.

Sorti le 3 mars 2020 chez Third Editions, ce livre de 272 pages propose une étude complète de Sekiro : Shadows Die Twice en abordant ses thématiques, ses inspirations et bien d’autres aspects.

Sekiro – La Seconde Vie Des Souls n’est d’ailleurs pas un titre anodin puisque cet ouvrage permettra également d’examiner le virage entrepris par FromSoftware avec ce jeu, en analysant les différences et similitudes entre ce dernier et les précédents projets du studio.

Des références culturelles, religieuses et historiques à foison

Divisé en plusieurs chapitres, cet ouvrage commence par aborder les prémices de la conception de Sekiro, ceci afin de mieux comprendre les décisions qui ont amené cette nouvelle entrée à s’écarter autant de ses prédécesseurs. Que ce soit la personnalisation plus restreinte du personnage, la narration du titre, le système de combat, ou encore l’univers du jeu, tous ces éléments ont été mûrement réfléchis par le studio à l’oeuvre. Une première esquisse de ces réflexions est alors retranscrite dans ce livre.

Parlons ensuite de l’univers du jeu. S’il est évident que les Soulsborne sont remplis de références culturelles et historiques du monde occidental, Sekiro a plutôt préféré tirer ses inspirations de l’archipel nippon, où est tout de même localisé le studio de développement. Il en va indéniablement de même pour les musiques qui s’équipent du catalogue d’instruments propres au Japon.

C’est ainsi que les deux chapitres suivants vont explorer les multiples inspirations du titre. Dans un premier temps, on assiste à un bref descriptif de l’époque dont s’inspire Sekiro, à savoir l’ère Sengoku, alors que dans un second temps l’auteur retrace l’origine et le symbolisme d’une bonne partie des éléments visuels du jeu.

Cette exercice permet de beaucoup mieux interpréter l’ensemble des travaux effectués sur ce titre, et encourage peut-être même le lancement d’une nouvelle partie pour visualiser toutes les connaissances acquises à la lecture de ces pages.

La petite note de subjectivité qui fait mouche

En parcourant ce livre, on constate que l’auteur aime partager sa propre vision du titre de FromSoftware. Peut-être est-ce également là une autre raison d’apprécier cette oeuvre littéraire. En effet, avec le travail de fond colossal réalisé par Ludovic Castro, l’avant-dernier chapitre est plutôt plaisant car l’écrivain n’hésite pas à partager de temps à autres sa propre vision de l’oeuvre de Miyazaki.

Ainsi, ce quatrième chapitre comprend un essai sur ce que donnerait un mode « Facile » dans Sekiro mais aussi toutes les conséquences liées à l’implémentation d’un niveau de difficulté plus accessible. Bien sûr, l’avis de l’auteur n’est pas catégorisé comme absolu ou indéniable, mais il est toujours bon de prendre connaissance d’un avis détaillé et argumenté sur ce sujet qui a fait couler tant d’encre.

De même, on retrouve cette implication un peu partout pendant la lecture de l’oeuvre. L’auteur n’hésitera donc pas à s’exprimer durant les différents chapitres de cet ouvrage pour venir apporter son avis lorsque les informations officielles sur le jeu ne sont pas suffisantes ou lorsque chacun est libre de donner son interprétation.

Une implication qui est plutôt appréciable dans la lecture car elle permet parfois au lecteur de s’immiscer un minimum dans l’argumentaire en adhérant ou non aux propos de l’auteur. Après tout, ces jeux ont souvent amené les joueurs à partager et à comparer leurs expériences qui sont, pour la plupart, uniques et personnelles.

Faut-il craquer pour Sekiro : La Seconde Vie Des Souls ?

Véritable travail de recherche réalisé par Ludovic Castro, il devient impossible de ne pas voir l’attachement de l’auteur aux différentes œuvres réalisées par FromSoftware. Cependant, le dernier projet du studio a su diviser le public puisque ce titre s’apparente et se différencie tout autant des anciens travaux du studio. Il devient dès lors évident que tout le monde ne peut pas y trouver son compte.

Et puisque cet ouvrage n’hésite pas à rentrer en profondeur dans l’étude de Sekiro : Shadows Die Twice, il devient difficile de recommander ce livre si vous n’avez pas totalement accroché au jeu et notamment à son lore et ses environnements très inspirés. En effet, le troisième chapitre est le plus conséquent de tous et s’attarde énormément sur ces deux points.

À l’inverse, si vous avez un réel désir d’en apprendre le plus possible sur le jeu, ne cherchez pas plus loin. Sekiro : La Seconde Vie Des Souls regorge d’informations et de détails qu’il est intéressant de parcourir. Il est donc difficile de ne pas exprimer de la satisfaction sur la multitude de connaissances amassées une fois cet ouvrage parcouru, d’autant plus que celui-ci invite le lecteur à trouver ses propres réponses sur certaines problématiques ou réflexions autour du jeu.