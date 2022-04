Sean Murray, directeur de Hello Games (No Man’s Sky), fait monter la sauce sur le prochain projet du studio

Le revoici, le revoilà. Sean Murray, directeur général de Hello Games, connu pour sa motivation et sa forte propension à la partager autour de lui est de retour pour nous parler de son prochain projet qui s’annonce d’ores et déjà très ambitieux. Alors que la nouvelle mise à jour de No Man’s Sky, « Outlaws », vient de sortir ce mercredi 13 avril 2022, invitant les joueurs et joueuses à prendre part à des opérations de contrebande, c’est l’avenir du studio qui est ici au centre de la conversation.

Un projet semblant « impossible » même pour mille développeurs

C’est lors d’une interview auprès d’IGN que les mots sont lâchés. Ce nouveau projet n’aurait rien à voir de près ou de loin avec No Man’s Sky, si ce n’est son ambition encore une fois démesurée, ainsi que la communication grandiloquente de son directeur Sean Murray :

« Cela fait un moment que nous travaillons sur quelque chose d’assez ambitieux en arrière-plan. C’est une petite équipe, mais c’est ce que nous aimons. À l’instar de No Man’s Sky, c’est le genre de projet qui, même si un millier de personnes y travaillaient, semblerait toujours impossible. »

On prendra bien évidemment cette déclaration avec de grosses pincettes, No Man’s Sky étant tristement connu pour ne pas avoir tenu ses (trop) nombreuses promesses au moment de sa sortie. Cependant, 6 ans et de nombreuses mises à jour plus tard, le jeu d’Hello Games peut se targuer d’être devenu une aventure spatiale très complète à la communauté fidèle.

Ce nouveau projet serait en développement depuis septembre 2021 et n’empièterait pas sur le suivi du précédent. Ayant acquis une expérience non négligeable ces dernières années, on ne peut qu’espérer qu’Hello Games ait véritablement appris de ses erreurs, et saura proposer un jeu au lancement digne de ce nom.

En attendant, No Man’s Sky est toujours disponible sur PS4, PS5, Xbox one, Xbox Series (Xbox Game Pass) et PC. Et nous savons maintenant qu’une version Switch verra le jour cet été.