Sea of Thieves fera son entrée sur Steam prochainement

Après une période d’exclusivité sur l’éco-système Microsoft (Windows Store et Xbox One), le très sympathique Sea of Thieves va faire son entrée sur Steam. C’est la page du magasin qui vient de l’annoncer et si l’on n’a pas encore de date de disponibilité, cela ne devrait pas tarder à arriver.

A l’abordage de Valve

Le jeu service, sorti en mars 2018, va s’ouvrir aux joueurs de la plateforme de Valve. Deux ans plus tard donc. Pour l’instant, pas de date, mais si l’on en croit la page Steam qui est déjà mise en ligne, cela devrait bientôt arriver. Vous pouvez d’ores et déjà l’ajouter à votre liste.

Microsoft n’a pas encore donné de précision sur cette version, même si l’on suppose qu’elle sera cross-play avec les autres. Pour rappel, Sea of Thieves accueille régulièrement du nouveau contenu comme le mode PvP l’Arène, et est souvent relancé par les joueurs. Un jeu de plateau est disponible également.