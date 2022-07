Accueil » Actualités » Sea of Stars : Le RPG des créateurs de The Messenger est repoussé à 2023

Attendu pour l’hiver prochain sur PC, Switch et d’autres plateformes encore inconnues pour le moment, Sea of Stars n’a pas donné beaucoup de nouvelles depuis sa dernière apparition lors d’un Nintendo Indie World diffusé en décembre 2021. Malheureusement, on en connait désormais la principale raison : le RPG de Sabotage Studio (The Messenger) prend du retard et ne sortira finalement pas avant 2023.

Un report bénéfique pour le jeu et les développeurs

Sea of Stars will release in 2023 pic.twitter.com/S7U71G1oWh — Sea of Stars (@seaofstarsgame) June 30, 2022

D’après le message publié hier après-midi sur Twitter par le studio québécois, ce report a été visiblement jugé nécessaire afin de ne pas ternir la qualité du jeu au lancement mais aussi éviter de mettre trop de pression sur les épaules de l’équipe de développement.

Notez également que, dans le but de nous faire patienter jusqu’à la sortie, Sabotage Studio indique évaluer la possibilité de proposer une démo jouable du titre dès cette année sans plus de précisions. A suivre.