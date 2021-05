Scarlet Nexus : Une démo arrivera le 21 mai sur Xbox, et le 28 mai sur PS4 et PS5

La prochaine grosse sortie de Bandai Namco est assurément Scarlet Nexus, qui compte faire passer le domaine de l’action-RPG dans une nouvelle ère. Afin de nous en convaincre, l’éditeur nous proposera bientôt une démo pour tester le jeu, avec un peu d’avance sur la console de Microsoft.

Du gameplay à découvrir

Il est temps de prouver votre valeur, recrue de la BEA ! Préparez-vous à bientôt prendre les commandes et combattre les Autres avec la démo de #ScarletNexus !

La démo sera disponible à partir du 21 mai sur Xbox Series X|S et du 28 mai sur PS4/5. pic.twitter.com/f0Quwecpyv — BANDAI NAMCO FR (@BandaiNamcoFR) May 12, 2021

Bandai Namco nous apprend donc que la démo de Scarlet Nexus sera disponible dès le 21 mai prochain sur Xbox Series (et probablement sur Xbox One aussi, mais le tweet en question ne la mentionne pas). Les possesseurs de la console de Microsoft auront donc droit à une semaine d’avance sur celles et ceux possédant une console Sony, puisque cette même démo n’arrivera que le 28 mai sur PS4 et PS5.

Si vous ne pouvez pas tenir jusque là, vous pouvez également retrouver du gameplay exclusif chez certains de nos confrères comme chez Game Informer, qui dévoilent 13 minutes de vidéo.

Scarlet Nexus sera disponible le 25 juin prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.