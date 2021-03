Samurai Shodown : La mise à niveau Xbox Series X|S sort en avance

S’il peut arriver que des titres, des DLC ou des mises à jour soient repoussées pour des raisons diverses et variées, il est beaucoup plus rare de les voir sortir avant l’heure. Pourtant, c’est ce qui s’est passé ce matin avec la mise à niveau Xbox Series X|S de Samurai Shodown. Attendue initialement pour le 16 mars, celle-ci est d’ores et déjà disponible sur la console next-gen de Microsoft.

At this point in time, the Xbox X|S Smart Delivery support update and latest SAMURAI SHODOWN Ver.2.10 patch, which were both set to launch on March 16th, have both been released early.

We are currently investigating the reason behind this early release. pic.twitter.com/OYaCuJ8jGl

— SNK GLOBAL (@SNKPofficial) March 9, 2021