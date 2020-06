C’est officiel, la saison 3 de Fortnite se lancera demain à 8h

C’est désormais officiel. Après 24h de teasing intensif, Epic Games vient de communiquer l’heure à laquelle la maintenance commencera afin de lancer la saison 3 de Fortnite. Et il faudra vous lever tôt.

Un bain aux aurores

C’est sur le compte Twitter officiel de Fortnite FR que l’heure a officiellement été donnée avec un ultime teaser très étrange mettant en scène une sorte de hibou en métal. La maintenance débutera demain mercredi 17 juin à 8h. Ce sera l’occasion pour les leakers habituels de trouver toutes les nouvelles informations en avant-première de ce qui arrivera.

Préparez-vous à plonger dans la Saison 3, la maintenance commencera demain à 8h (heure française) ! Il nous semble que la Tempête prépare quelque chose… pic.twitter.com/hlKACYiOhd — Fortnite 🇫🇷 officiel (@FortniteFR) June 16, 2020

A quoi s’attendre ?

On peut néanmoins conjecturer sur plusieurs aspects : un nouveau véhicule pourrait apparaître. Nommé le requin, celui-ci pourrait nous aider à voyager dans l’eau. Car oui, il semblerait que la carte soit en grande partie inondée par le tsunami qui s’effondrerait sur elle. Nous verrons probablement cette étape via la cinématique de lancement avant de découvrir une carte inondée.

On peut bien entendu attendre un skin Aquaman ou Poséidon, qui irait très bien avec le nouveau thème aquatique et avec les teasers dévoilés. Sans compter les innombrables nouveautés en objets ou armes et encore dans les changements sur la carte avec de nouvelles villes ou lieux notables.

Nous ne manquerons pas de vous faire vivre tout cela dès leur publication demain.