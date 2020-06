Fortnite Saison 3 : les premiers teasers dévoilés

Demain, mercredi 17 juin, la saison 3 du Chapitre 2 de Fortnite sera lancée. Bien que nous ne connaissions toujours pas l’heure du début de la maintenance habituelle, nous pouvons envisager un arrêt des serveurs soit à 8h soit à 10h demain pour au moins 2h. Pour teaser les joueurs et faire monter la « hype », Epic Games a dévoilé dans la foulée de l’événement Le Dispositif (qui a rassemblé plus de 12 millions de joueurs en simultanée sans compter les plus de 8 millions sur Twitch et YouTube) et dans la nuit, les premiers teasers de la prochaine saison de leur poule aux oeufs d’or.

Nous avons été submergés, et touchés, par votre présence lors de l'événement Le Dispositif. Plus de 12 millions de joueurs y ont assisté en jeu et 8,4 millions l'ont regardé en direct sur Twitch et Youtube. Nous continuerons à améliorer nos systèmes pour les futurs événements. pic.twitter.com/Q7u9ku6kUL — Fortnite 🇫🇷 officiel (@FortniteFR) June 16, 2020

Vingt mille lieues sous les mers

Et tout ce que l’on peut confirmer c’est qu’il s’agira bien d’une saison centrée sur le milieu aquatique. Nous pouvons d’ors et déjà le remarquer avec la tempête transformée pour l’heure en tsunami « stabilisé ». Le compte Fortnite FR a déjà annoncé que l’événement n’était qu’une introduction à la nouvelle saison et que donc, de nouveaux événements sont à prévoir. Le tsunami sera-t’il hors de contrôle et va-t’il immerger la carte ? C’est ce que pensent les joueurs.

Les premiers teasers, que vous pouvez découvrir ci-dessous indiquent en plusieurs étapes, des éléments ajoutés pour la prochaine saison. On remarque ainsi un trident, qui pourrait être une nouvelle pioche ou tout simplement une nouvelle arme. Mais à qui appartient-il ? Poséidon, roi des océans ou Aquaman, le héros de DC, tout comme Deadpool était mis en avant pendant la saison actuelle ?

La seconde vague de teasers, arrivée pendant la nuit, a laissé perplexe les joueurs qui pensaient voir une sorte de météorite. Est-ce un indice sur le retour du voyageur du chapitre précédent ? Ou une chute de météores prochainement ? Ou tout simplement un nouveau gadget explosif ? Ce que l’on remarque c’est la présence d’un cosmonaute tenant cet objet contre lui. Si vous avez prêté attention à chaque détail pendant l’événement, on remarque que ce cosmonaute était présent sur l’un des 4 tableaux accrochés au mur dans le bureau de l’agent John Jones (Jonesy) et que vous pourrez retrouver plus bas dans cet article.

La troisième vague de teaser est apparue dans la journée du 16 juin. Montrant sur la première un lieu notable avec des tuyaux et un bateau échoué, la deuxième image de cette série nous montre ce qui semble être une nouvelle ville ou en tout cas un nouveau lieu notable tout en bois avec des tours.

On remarque sur chacune de ces images la suite de chiffres 02030203, qui pourrait indiquer que ce sont des teasers pour la saison 3 du chapitre 2. On remarque aussi que l’on découvre ces images via ce qui semble être un objectif d’appareil photo ou une longue vue moderne. On dézoome ainsi à chacun des teasers afin d’apercevoir une image plus générale. Le jeu a également fait sa promotion sur les applications TikTok ou encore Snapchat avec un fond bleu dans lequel se baladent des requins.

Encore des secrets à percer

Dans le bureau de l’Agent Jonesy se tenaient les 4 tableaux que vous pouvez découvrir ci-dessous. On peut notamment apercevoir plusieurs fois l’agent Jonesy qui a vécu de multiples aventures. On remarque sur celle en haut à droite, sa présence proche du fameux cosmonaute assimilé par les joueurs à celui que l’on voit sur le teaser. De quoi penser à une saison mêlant l’eau et l’espace ?

heres all the pictures from the office pic.twitter.com/bt1ty2F8bF — Lucas7yoshi (@Lucas7yoshi) June 15, 2020

Mais il n’y avait pas que ça dans le bureau. En vrac, vous remarquons notamment le nom de l’agent posé sur le bureau mais aussi des dossiers top secrets. Encore tant de secrets à décrypter mais qui pourraient bien lier le chapitre actuel au précédent par la présence d’indices communs.

En attendant le lancement de la prochaine saison de Fortnite demain mercredi 17 juin, nous vous invitons à rentrer le code créateur ACTUGAMING afin de faire votre achat du passe de combat et ainsi contribuer énormément au développement du site. Merci à vous !