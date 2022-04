Saints Row fera son showcase le mercredi 20 avril

Saints Row se faisait assez discret depuis l’annonce de son report mais il est grand temps que relancer la machine de la communication. C’est pour cela que Volition et Deep Silver nous donnent rendez-vous la semaine prochaine pour un Showcase dédié au jeu.

Une avalanche de memes à prévoir dans Saints Row ?

On pourra retrouver l’actrice-animatrice-cosplayeuse Mica Burton le mercredi 20 avril à 21h (heure française) pour une émission spéciale. On pourra découvrir un nouveau trailer ainsi des interviews de certains membres de l’équipe pour aborder tout ce qui touche à la personnalisation dans le jeu.

Les développeurs promettent le degré de personnalisation le plus poussé par rapport à n’importe lequel de leurs titres précédents mais aussi par rapport au jeu vidéo en général. En plus de votre avatar, il sera possible de customiser les véhicules et les armes. Bref, rendez-vous la semaine prochaine sur les chaînes Twitch ou Youtube de Deep Silver (ou ici pour le replay et le résumé) pour vous faire une première idée des possibilités qui vous attendent.

La sortie du reboot de Saints Row est prévue pour le 23 août 2022 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC.