Rust: Console Edition annonce enfin sa date de sortie sur PS4 et Xbox One

Initialement annoncé pour ce printemps, Rust: Console Edition a enfin trouvée sa date de sortie sur PS4 et Xbox One. Ce sera dans deux petits mois que les joueurs pourront enfin se procurer le précieux sésame.

Une date de sortie et des infos sur les différentes versions en précommande

Effectivement, le 21 mai prochain sera la date de sortie officielle du jeu de survie apocalyptique Rust: Console Edition, Qui plus est, le jeu sera disponible évidemment en version physique sur PS4 et Xbox One, et trois versions du jeu seront de la partie à savoir :

Rust Day One Edition (49.99€) : Cette mouture inclut le jeu de base et un bonus de précommande avec le pack Future Weapons and Tools.

Rust Deluxe Edition (59.99€): Contient ici le jeu de base, le pack Future Weapons and Tools, le Welcome Pack, trois jours d'accès anticipé, un accès à la bêta fermée et au Staging Branch – une version du jeu à jour des derniers ajouts du studio, destinés à être implémentés dans la version de base -.

Rust Ultimate Edition (79.99€) : Celle-ci ajoute tous les bonus précédents, une version améliorée du Welcome Pack, 1100 Rust Coins d'une valeur d'environ 10 €, et un pack Elite Combat Skin.

Autant dire que les joueurs auront l’embarras du choix. Cela dit, nous ne savons pas si ces trois versions seront bien physiques, ou si seulement la Rust Day One Edition sera concernée. Notez au passage que le titre sera développé par Double Eleven pour ce portage des versions consoles.

Pour rappel, Rust est un titre orienté survie où vous vous réveillez sur une île sans équipements, et armé d’un caillou et d’une torche. Vous devrez ensuite gérer votre faim et soif, construire votre équipement et nid douillet, mais aussi survivre aux autres joueurs.

Enfin, on rappelle une nouvelle fois que Rust : Console Edition sera de sortie le 21 mai prochain sur PS4 et Xbox One.