Rumeur : Une annonce sur la PS5 prévue pour demain selon un revendeur

Alors que tout s’accélère du côté de chez Microsoft avec la fuite puis le reveal officiel de la Xbox Series S, on se doutait bien que les informations autour de la PS5 allaient bouger elles aussi.

Des précommandes sur le point de débuter ?

Cette fois-ci, il est difficile de qualifier cela d’une fuite ou non. C’est la branche britannique de l’enseigne GAME, et plus précisément le compte du magasin de Guildford, qui a laissé sous-entendre que Sony avait prévu une annonce pour demain, mercredi 9 septembre, autour de la PS5. Un tweet qui a vite été supprimé, mais dont nous avons pu faire une capture avant sa disparition.

On y voit que les précommandes seraient alors bientôt sur le point de démarrer, et que cette semaine devrait être riche en annonces. Tout cela est bien entendu a prendre d’énormes pincettes, surtout depuis que Sony a démenti l’information qu’une annonce était prévue pour cette semaine. Mais avec les choses qui s’accélèrent du côté de Microsoft, Sony pourrait bien avoir envie de répliquer plus vite que prévu.

Ne prenons donc pas les propos de l’enseigne pour acquis, et attendons sagement une confirmation ou non de la part de Sony.