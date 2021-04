Resident Evil Village présente un trailer pour sa démo centrée sur le château

Si la démo Resident Evil Village ne sera pas accessible avant quelques jours pour les joueurs Xbox et PC, les joueurs PlayStation peuvent déjà découvrir une première fraction de cette démo qui se concentre sur le fameux village. La deuxième moitié de cette démo arrivera dès ce week-end sur les plateformes PlayStation, et on a droit à un trailer afin de nous mettre dans l’ambiance.

Bienvenue au château Dimitrescu

Etrangement, ce trailer ne nous présente pas tant que ça le château en lui-même, mais permet de découvrir quelques images supplémentaires concernant l’histoire de ce nouvel opus.

La démo du jeu concernant le château sera accessible dès le 25 avril prochain. Pour tout savoir sur la disponibilité des différentes démos, n’hésitez pas à consulter notre article récapitulatif.

Resident Evil Village sera disponible le 7 mai prochain sur PC, Stadia, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.