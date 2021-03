Resident Evil Village pourrait peser environ 27 Go sur PlayStation 5

On apprenait hier via un listing sur le Microsoft Store que Resident Evil Village pourrait peser environ 50 Go sur les consoles Xbox, mais c’est un tout autre son de cloche que l’on entend aujourd’hui. VG247 a mis en avant une information du compte Twitter PlayStation Game Size, qui indique un poids bien différent pour le jeu sur PS5.

Plus léger que prévu ?

On peut donc découvrir que selon ce compte, Resident Evil Village ne pèserait que 27,325 Go sur PS5, contrairement aux 50 Go de la Xbox. Comment expliquer une telle différence si les deux données sont vraies ? Tout d’abord, la version Xbox qui a été listée comprenait également Resident Evil Re:Verse, estimé à un poids d’environ 15 Go.

De plus, pour la donnée indiquée sur PS5, on peut voir que le patch Day One n’est pas compris dans le poids du jeu. Il resterait alors une différence entre les deux versions, ce qui demande donc de prendre cette information avec des pincettes.

Resident Evil Village sera disponible le 7 mai sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.