Resident Evil Village, l’un des meilleurs de la série ? Test en vidéo

C’est sans aucun doute l’une des plus grosses sorties de ce mois de mai. Resident Evil Village débarque ce 7 mai sur consoles et PC et signe le retour de la série horrifique de Capcom. L’éditeur nippon nous propose ici un épisode dans la continuité de Resident Evil 7 en gardant sa vue à la première personne et en poursuivant l’histoire d’Ethan, mais peaufine sa recette avec une tonne de bonnes choses.

Bien que l’on s’éloigne toujours du concept initial avec un titre un peu plus axé action, ce nouveau Resident Evil est une véritable réussite, sans aucun doute l’un des meilleurs de la série, tout du moins, depuis Resident Evil 4. Si vous n’avez pas encore lu notre test écrit et que vous souhaitez un condensé en images, alors voici notre test vidéo, afin de vous faire un avis en 7 minutes seulement.

Rappelons que Resident Evil Village est disponible ce 7 mai sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Google Stadia.