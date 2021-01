Resident Evil Village : Jeanette Maus, l’une des actrices du jeu, est décédée

Lors de la dernière présentation de Resident Evil Village, le personnage de Lady Dimitrescu a fortement marqué les joueurs, comme ses filles en noires qui l’aident à accomplir ses horreurs, ce que l’on pouvait parfaitement voir dans la démo Maiden du jeu. Les filles de Lady Dimitrescu étaient doublées par l’actrice Jeanette Maus, dont on a malheureusement appris le décès.

We here at Capcom R&D 1 are deeply saddened to hear about the passing of Jeanette Maus, the talented actress who helped bring several different characters, including our witches to the world in Resident Evil Village. Our hearts go out to her family and loved ones. pic.twitter.com/zG1K6BrkY0

— Capcom Dev 1 (@dev1_official) January 28, 2021