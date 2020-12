Toujours prévu pour l’année prochaine, Resident Evil Village se fait relativement discret. Enfin, lorsqu’il n’est pas victime de fuites, comme le fait qu’il devrait arriver aussi sur PS4 et Xbox One. Petite mise en garde puisqu’il s’agit cette fois-ci d’une fuite beaucoup plus importante, dévoilant l’histoire et surtout, la fin.

Le spoil circule

Avis aux joueurs qui attendent avec impatience le prochain Resident Evil : faites attention, de multiples fuites viennent d’apparaître sur la toile. Evidemment, nous ne les relayerons pas, et cet article est donc une mise en garde : l’intrigue et la fin circulent actuellement et il vaut mieux être prudent si vous ne souhaitez pas vous faire spoil.

Cela fait suite à l’affaire évoquée plus haut, où des pirates avaient récupéré de nombreux fichiers confidentiels afin de demander une rançon à Capcom. L’éditeur nippon n’a évidemment pas flanché et les hackers s’en donnent maintenant à cœur joie : plusieurs cinématiques ont été lâchées accompagnées de diverses séquences du jeu. Il s’agirait d’une version encore en développement et ne reflète donc pas le résultat final.

De nouvelles images

Sur une note plus positive (et plus officielle), Capcom s’est laissé approcher au cours d’une interview accordée à nos confrères d’IGN. Tout en rassurant les fans au cours de l’entrevue, Peter Fabiano n’est pas venu les mains vides et a dévoilé trois nouveaux screenshots. Il a également déclaré qu’il s’agissait du « jeu Resident Evil le plus palpitant à ce jour » et que les nouvelles technologies ont permis à l’équipe de proposer une aventure qui immergera les joueurs d’une manière qu’ils ne pouvaient réaliser auparavant.

Après avoir lâché un : « nous sommes vraiment excités à ce que les fans expérimentent Resident Evil Village lors de sa sortie en 2021 », il déclare : « nous pensons que c’est l’accumulation des meilleurs éléments des jeux Resident Evil des 25 dernières années, avec tous ce que les fans adorent sur ce survival horror parsemé d’action, et de nouvelles surprises. Bien entendu, il y a tout plein d’énigmes à résoudre et de mystères à dévoiler. »

On vous laisse sur ces trois nouvelles images, en vous rappelant de faire attention aux spoils (et de ne pas contribuer à leur diffusion) et que Resident Evil Village sortira en 2021 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X | S.