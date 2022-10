Resident Evil 4 Remake : On fait le point sur tout ce qu’il faut savoir

S’il y a bien un épisode de la franchise Resident Evil, ou Biohazard au Japon, qui aura marqué toute une génération, aussi bien de consoles que de joueurs, c’est le quatrième. Resident Evil 4, sorti initialement en 2005, a tout simplement révolutionné le jeu d’action. On retrouve en effet son influence un peu partout sur la décennie qui suit, notamment du coté de Gears of War, autre licence particulièrement mémorable, ou encore de Dead Space.

La particularité de ce quatrième volet, c’est qu’il abandonnait purement et simplement les mécaniques de Survival-Horror, à l’exception des munitions un brin limitées dans les premiers niveaux, au profit d’une action survoltée. Le tout en conservant une ambiance sombre, glauque à souhait, et un penchant non dissimulé pour l’hémoglobine. Le résultat a conquis la presse, mais aussi les joueurs, et cet opus a tout bonnement été porté sur tous les supports du marché, ou presque, un peu comme Skyrim…

Un remake pour les gouverner tous

La bonne nouvelle, c’est donc qu’après avoir rebooté sa série avec le septième volet, puis offert deux beaux remakes au second et troisième épisode, c’est maintenant au tour de Resident Evil 4 de faire peau neuve. Les rumeurs ont été légion ces derniers mois, et il aura finalement fallu attendre le Summer Game Fest pour que Capcom daigne enfin confirmer l’information avec un court teaser.

Depuis, pas ou peu de nouvelles information donc autant être clair : pour l’instant on ne sait pas grand chose sur cette nouvelle version. La première « séquence de gameplay », si l’on peut l’appeler ainsi, ne nous a rien montré de plus que l’ambiance viscérale du titre. Quant au premier teaser, excepté le fait qu’il confirmait que Capcom travaillait bel et bien sur un retour de RE4, il était lui aussi assez avare en infos. Enfin on va quand même vous résumer tout ce que l’on sait !

En attendant, replongeons nous un petit instant dans l’histoire de cet épisode mythique. Resident Evil 4 prend place six ans après le troisième volet, et donc la destruction de Racoon City par une tête nucléaire. On y suit les mésaventures de Léon S. Kennedy, protagoniste de Resident Evil 2 qui fait son retour à un poste assez prestigieux, puisqu’il travaille directement sous les ordres du président des États-Unis.

Et justement, ce dernier a bien besoin d’aide puisque sa fille s’est faite enlever par un groupe de fanatiques situés en Europe de l’Ouest. Ni une, ni deux, c’est donc Léon qu’on envoie sur place pour s’infiltrer et récupérer la jeune Ashley. Mais ce qu’il découvre va compliquer ses plans, puisqu’il tombe sur une véritable secte utilisant un virus pour faire muter ses membres. La suite, on vous laisse la découvrir avec ce remake, ou même avec l’original si vous souhaitez le faire avant cela.

Des nouveautés scénaristiques ?

Après avoir joué aux remakes de Resident Evil 2 et 3, on peut s’imaginer que Capcom ne va, là encore, pas trop toucher à la partie scénaristique du quatrième volet. C’est certainement la mise en scène qui va le plus évoluer à ce niveau. Et en même temps, on ne va pas se mentir, ce n’est pas vraiment sur cet aspect qu’on attend le plus le titre. Ce qu’on peut affirmer, cependant, c’est que l’ambiance visuelle a été revue en profondeur. Cela ne vous aura pas échappé si vous connaissiez le titre d’origine.

Beaucoup plus sombre, visiblement plus pesant, du moins à première vue, il semble encore plus tourné vers l’angoisse. D’ailleurs, les développeurs nous le disent eux-mêmes, les ennemis ont été complètement retravaillés, et ce dans une optique très précise : être encore plus intimidants.

Pour le reste, on semble avancer en terrain relativement connu, puisque Resident Evil 4 Remake reprend les grandes lignes du gameplay de l’original. Ainsi, on retrouve une caméra placée derrière Léon, une touche pour sortir son arme, et une pour tirer. Un grand classique du Third Person Shooter en somme, que reprenaient aussi les remakes de RE2 et 3. D’ailleurs, on nous annonce que ceux qui ont touché à ces deux titres ne seront pas trop dépaysés, du moins au niveau de la prise en main.

Une ambiance soignée

Les développeurs nous promettent une ambiance très travaillée, et un sentiment de solitude omniprésent… mais aussi des batailles endiablées, cela va de soi ! On notera que le peu d’images qu’on a pu voir se situaient toutes de nuit, et on peut se demander si les développeurs n’ont pas fait le choix de déplacer toute ou partie de l’action pour accentuer la peur, l’opus original débutant quant à lui en pleine journée. Réponse dans quelques mois.

On va passer aux rumeurs autour du titre, qui ont été presque toutes confirmées depuis. A priori, si le gros de l’histoire resterait inchangé, il devrait y avoir quelques modifications dans le scénario, ou simplement des ajouts. Cela passerait surtout par plus de développement pour les personnages secondaires. La mini-aventure Assignment: Ada et la campagne Separate Ways pourraient être regroupées en un seul morceau, mais là aussi c’est à confirmer.

Espérons au moins que ça ne coupe pas certains passages, comme l’avait fait Resident Evil 3 Remake. Ce qui est sûr, c’est que Capcom souhaite rendre le remake encore plus effrayant, donc on croise les doigts pour que les changements aillent dans le bon sens.

Voilà, ça fait assez léger comme informations, on vous le concède, mais visiblement Capcom tient à garder un certain secret autour de cet opus très attendu par les fans. D’ailleurs, dans la même optique, on nous a annoncé une compatibilité VR, notamment pour profiter du casque PS VR 2, mais rien n’a été expliqué à ce niveau. On ne sait pas vraiment si cela sera du même calibre ou non que Resident Evil 4 VR, mais on imagine que ça sera plutôt du contenu bien spécifique au remake.

Il va donc falloir attendre qu’on nous dévoile tout ça ! On en saura plus notamment lors d’une présentation dédiée à la franchise lors d’un stream courant octobre. En attendant, Resident Evil 4 Remake est toujours prévu pour le 24 mars 2023, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.