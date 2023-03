Redfall nous en dit un peu plus sur son histoire en vidéo

Puisque Redfall sort durant une période complexe, pour ne pas dire casse-gueule, à mi-chemin entre les sorties de Dead Island 2, Star Wars Jedi: Survivor et The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Bethesda doit tout faire pour nous marteler de nouvelles vidéos sur le jeu, si bien que l’on commence à le connaître sur le bout des doigts. L’aventure vampirique est aujourd’hui au coeur d’un tout nouveau trailer, qui s’attarde cette fois-ci sur le récit que Redfall mettra en scène, et que l’on pourra vivre aussi bien en solo qu’en coopération.

Encore une expérience qui a mal tourné

Vous ne serez peut-être que là pour trucider des vampires par douzaines, mais Redfall entend bien vous raconter quelque chose durant votre chasse aux buveurs de sang. La société Aevum Therapeutics semble être la cause de tout ce joyeux foutoir au sein de la ville de Redfall, à la suite d’expériences terribles et condamnables.

Il revient donc à Devinder, Layla, Remi et Jacob de s’allier pour combattre ce fléau et faire en sorte que le soleil revienne (et pas que pour faire bronzette), tout en profitant des différentes capacités de ces personnages pour tuer le plus de vampires au passage.

Redfall sortira le 2 mai prochain sur PC et Xbox Series. Il sera directement compris dans le Xbox Game Pass.