Redfall demandera une connexion permanente, même en solo

Bethesda et Arkane ont enfin dévoilé une date de sortie pour Redfall, mais elle place le titre dans une situation compliquée puisqu’elle se trouve dans une période où certains jeux vont monopoliser toute l’attention, de Star Wars Jedi: Survivor, en allant par Dead Island 2, sans oublier The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Autant dire que le studio derrière le jeu doit maintenant convaincre et se montrer pédagogue envers sa future communauté, sans ajouter d’ombres à son tableau. Mais pas de chance, le jeu est aujourd’hui pointé du doigt pour une pratique peu appréciée.

Pas de débit, pas de vampires

Bethesda vient de publier une nouvelle FAQ pour son jeu de chasse aux vampires, dans laquelle une réponse à une question a interpellé le public. Cette question concerne la connexion obligatoire à Internet, et la réponse ne devrait pas faire que des heureux.

Si vous comptiez profiter de Redfall en solo sans vous embêter à maintenir une connexion permanente, vous pouvez oublier. Vous serez obligés d’avoir une connexion stable pour jouer au titre, même si vous comptez uniquement faire des sessions en solo. Depuis le début, Redfall a toujours été présenté comme un jeu qui s’apprécie en coopération, mais on pensait qu’il serait tout de même possible d’y jouer en solo sans avoir à assurer une connexion permanente. Eh bien, perdu.

Redfall sortira le 2 mai prochain sur PC et Xbox Series. Il sera directement compris dans le Xbox Game Pass.