Red Goes Fast, un jeu de course futuriste, annoncé sur PC et consoles lors du TGS 2021

En plus de dévoiler Vengeance is Mine et Wanted: Dead, la conférence diffusée hier par 110 Industries au cours du Tokyo Game Show 2021 a levé le voile sur un autre de ses projets nommé Red Goes Fast, un jeu de course futuriste prévu sur PC et consoles.

Fenêtre de sortie fixée à 2024

Développé par un studio dont l’identité est inconnue pour le moment, ce titre souhaite proposer, d’après le site officiel de l’éditeur suisse, une vision assez originale pour le genre en « offrant un contraste complémentaire entre des courses exaltantes et une histoire intrigante intégrant un triangle amoureux. »

Ainsi, les joueurs et les joueuses suivront l’histoire de Leon Garcia, un jeune pilote prêt à tout pour remporter le Keplar Super Trofeo, seul moyen pour lui de quitter définitivement la planète Keplar qui ne semble plus rien valoir. Un chemin vers la liberté qui sera semé d’embûches à cause de sa rivalité avec un camarade de lycée et de sa relation compliquée avec son ex-petite amie.

Red Goes Fast est attendu en 2024 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.