La marque realme se prépare à lancer le realme 9i 5G, son nouveau smartphone d’entrée de gamme

La marque realme est aujourd’hui spécialisée dans les smartphones d’entrée de gamme, qui permettent aux plus petits budgets de s’équiper convenablement avec des smartphones disposant d’un rapport qualité/prix satisfaisant. On connaissait déjà le realme 9 ou encore le realme GT Pro 3, mais c’est aujourd’hui le realme 9i 5G qui nous est présenté, qui dispose d’un design qui devrait facilement lui permettre de se démarquer de ses concurrents.

Sortie prévue à la fin du mois

Ce realme 9i 5G montre une nouvelle fois l’envie de la marque de disposer de modèle pouvant accueillir la 5G, mais ce n’est pas la seule spécificité notable de ce modèle.

On retrouve à l’intérieur un chipset Dimensity 810 5G, une puce qui est appréciable pour de l’entrée de gamme et qui permet à ce modèle de disposer de meilleures performances tout en consommant moins d’énergie. Il est également équipé d’un processeur graphique ARM Mali-G57 MC2, et surtout d’un écran pouvant disposer d’un taux de rafraichissement à 90 Hz.

Son design est aussi son atout majeur selon la marque, qu’elle qualifie de design « CD vintage » avec une texture réfléchissante qui va renvoyer de la lumière en fonction de l’éclairage autour de vous (sans que cela soit une boule à facette pour autant). Avec cela, realme vante ce 9i 5G en le montrant comme étant le seul smartphone de sa marque proposant d’une structure unicover.

Le realme 9i 5G sera lancé le 30 septembre prochain en France. On ne connait cependant pas encore son prix définitif pour notre territoire.