Le smartphone Realme 9 et le Pad Mini sont maintenant disponibles à la vente

La marque Realme se fait de plus en plus connaitre du grand public, avec des smartphones de qualité qui séduisent celles et ceux qui recherchent des appareils d’entrée et de milieu de gamme. Après le succès du Realme 8, la marque lance maintenant le Realme 9 et le 9 5G, tout comme son Pad Mini, qui ont tous été annoncés récemment. Et ces appareils sont maintenant disponibles à la vente sur le site officiel du constructeur ainsi que sur Amazon.

Où trouver le Realme 9 au meilleur prix ?

Le Realme 9 a des arguments à revendre. Possédant le capteur d’images Samsung ISOCELL HM6 (il est le seul au monde pour l’instant) et disposant d’un processeur Snapdragon 680, il se situe à la pointe de la technologie pour cette gamme de prix. Son joli écran AMOLED de 90 Hz possède un taux d’échantillonnage tactile de 360 Hz qui ajoute également plus de confort visuel.

Le Realme 9 avec 6 Go + 128 Go est actuellement en promotion à 249,99 €, tandis que la version 8 Go + 128Go est 299,99 € sur le site officiel de la marque.

La version 5G est quant à elle équipée d’un processeur Snapdragon 695 5G et se vante déjà d’être l’un des smartphones 5G les plus fins du marché, mais aussi l’un des moins chers. Actuellement, le modèle 5G avec 4 Go de RAM et 128 Go de mémoire est disponible pour 229,99€.

Où trouver le Realme Pad Mini au meilleur prix ?

Si vous êtes plus branchés tablettes, alors vous pourrez vous tourner vers le Realme Pad Mini, qui a droit à une batterie massive de 6400 mAh assurant une excellente autonomie, en plus d’un processeur Unisoc T616 assez puissant.

Ce Pad Mini est actuellement en promotion jusqu’au 24 mai prochain, notamment sur Amazon, avec trois modèles différents selon vos usages et besoins.

Si vous souhaitez en savoir plus sur d’autres modèles de la marque, n’hésitez pas à consulter notre récent test du Realme 9 Pro+ Free Fire Edition.