La réalité virtuelle se démocratise-elle enfin ?

Depuis le vrai lancement du marché de la réalité virtuelle dans le jeu vidéo, on a l’impression que les années se suivent et se ressemblent, où l’on espère à chaque fois que l’année en cours sera celle de l’explosion de la VR. Mais cette année 2020 a de quoi nous y faire croire un peu plus, avec l’arrivée du vrai premier titre majeur exclusivement conçu pour les casques de réalité virtuelle, Half-Life Alyx. Alors, 2020 serait-ce enfin le tremplin espéré de la réalité virtuelle par les joueurs ?

Serait-ce la bonne année pour craquer ?

On a souvent reproché à la réalité virtuelle de ne pas avoir de system sellers, de jeux qui serviraient de vitrine pour le grand public et qui démontreraient tout ce que peux apporter la VR. Mais Half-Life Alyx est venu bousculer ce statut quo, déjà bien remis en question par plusieurs titres aussi innovants qu’intéressant, à l’image de Beat Saber et son suivi exemplaire à travers le temps ou l’adorable Moss, sans oublier l’incontournable Astro Bot : Rescue Mission qui a charmé tous les possesseurs de PlayStation VR.

Et si Half-Life Alyx a frappé par son côté très AAA, nul doute que d’autre jeux parviendront à nous impressionner durant les prochaines années. La technologie s’est désormais tellement installée qu’il existe même un événement dédié au domaine, le VR Showcase, où de nombreuses productions illustrant les différents casques peuvent briller.

Mais pour passer par la démocratisation complète de la VR, le grand public devra davantage être séduit. Iron Man VR est par exemple un premier pas dans cette direction, avec l’appui d’une licence forte et très populaire pour faire parler du titre et de la technologie. On pourrait aussi noter les autres jeux à licences comme ceux tirés de l’univers The Walking Dead ou Star Wars avec le très bon Vader Immortal.

Le prix, encore un facteur qui bloque ?

Reste qu’un casque de réalité virtuelle n’est pas à la portée de toutes les bourses. C’était surtout le cas il y a quelques années, lors de l’explosion de la technologie, mais de nombreux constructeurs proposent dorénavant des gammes de prix nettement plus abordables. On pense forcément au PS VR, souvent tarifé en dessous des 200 euros, qui permet d’accéder à un joli catalogue de jeux VR pour un prix réduit, sans sacrifier les performances et l’immersion pour autant.

Mais ceux qui souhaitent une expérience plus complète pourront largement se contenter de l’Oculus Quest, qui reste l’un des casques VR les plus satisfaisants pour son rapport qualité/prix. Le casque de Facebook ne s’encombre pas de fils sur lesquels marcher, et devient par conséquent nettement plus confortable. Là encore, les performances sont au rendez-vous avec un catalogue tout à fait respectable, ce qui offre un panel de possibilités très important.

Sans les contraintes de fils mais aussi de PC puissants pour le supporter, le Quest a toutes les armes en main pour devenir l’un des pionniers qui démocratisera la VR pour le grand public, surtout si son prix diminue au fil des années. Et avec les casques VR qui se multiplient, recouvrant un large spectre de budget, tout le monde peut enfin y trouver son compte. Des sites spécialisés sur le support du casque VR existent et vous permettent d’en suivre toute l’actualité.

L’avenir semble donc brillant pour la VR, à condition que les studios s’investissent de plus en plus dans ce marché en proposant de véritables jeux qui vont au-delà de l’expérience. On pourrait cependant s’inquiéter de l’absence de communication sur la VR autour des machines de nouvelle génération, mais il y a fort à parier que Sony continue sur la lancée du PS VR en proposant par exemple un nouveau casque plus performant. Il faudra donc encore attendre un peu avant de savoir si le marché de la VR va décoller cette année ou en 2021, mais il y a en tout cas de quoi être plus optimiste que par le passé.