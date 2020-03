Rainbow Six Siege, le titre e-sport d’Ubisoft, sera l’un des jeux compatibles avec la prochaine génération. En effet, sur le site officiel de l’éditeur français, c’est Leroy Athanassoff qui a abordé la question de la rétrocompatibilité et du jeu cross-play. Une bonne nouvelle qui vous évitera de vous faire acheter à nouveau une version next-génération du titre.

Quid du dématérialisé ?

Si vous avez l’habitude de mettre votre disque dans le lecteur optique de votre console actuelle, rien ne changera vos habitudes avec l’arrivée des machines de neuvième génération. En effet, celles-ci accepteront vos galettes actuelles afin d’installer le jeu. Une bonne nouvelle principalement pour les joueurs du côté de chez Sony, dont on apprenait que la rétrocompatibilité était laborieuse, qui pourront continuer à profiter du titre sur PS5.

Mais qu’en est-il pour les versions dématérialisées ? Aucunes informations n’a été donnée mais le code du jeu étant identique sur support physique ou digital, on imagine aisément que le transfert se fera de la même manière. Sachez également que le studio ne veut pas faire de différence entre les joueurs actuels et ceux de la prochaine génération. Ainsi il vous sera possible, si vous jouez sur PS4 de jouer avec vos amis sur PS5. Même son de cloche du côté de Microsoft où une amélioration des performances serait peut-être même à l’ordre du jour grâce au « Smart Delivery ».

« Siege va être amené sur les nouvelles nouvelles consoles. La seule chose que nous communiquons actuellement est le fait que nous soutenons le matchmaking entre les générations. Par exemple, les joueurs PlayStation 5 peuvent jouer avec les joueurs PlayStation 4 et les joueurs Xbox Series X peuvent jouer avec les joueurs Xbox One. Le jeu sera rétrocompatible, ce qui signifie que vous pouvez prendre votre disque de Rainbow Six Siege sur PS4 et le mettre dans votre PS5, ou prendre votre disque Xbox One et le mettre dans votre Xbox Series X. Ce que nous savons avec certitude, c’est que nous ne voulons pas briser notre communauté, la diviser, et nous ne voulons pas vous faire acheter un autre Rainbow Six Siege au prix fort.«