Project Triangle Strategy se dévoile avec une démo à la clé

Lors du dernier Nintendo Direct, Square Enix a annoncé un tout nouveau RPG tactique avec Project Triangle Strategy. Il vous est même possible de l’essayer dés maintenant avec une démo disponible sur le Nintendo eShop.

Un successeur des grands tacticals ?

Project Triangle Strategy est un jeu de rôle tactique qui semble se positionner dans la lignée des grands du genre pondus par Square Enix avec, en tête, Final Fantasy Tactics et Tactics Ogre. On peut aussi le voir comme un successeur d’Octopath Traveler tant il reprend le style graphique avec un mélange de 2D et de 3D. Dans ce titre, on suivra un groupe de combattants appelé Serenoa, héritier du royaume de Glenbrook, qui devra déjouer un épineux complot.

Les choix scénaristiques auront apparemment une importance majeure et renforceront notamment trois traits : l’utilité, la moralité ou la liberté. Ces décisions pouvant jusqu’à décider du sort de nations voire même du continent entier de Norzelia.

Project Triangle Strategy sortira sur Switch en 2022. Une démo est d’ores et déjà disponible sur le Nintendo eShop.